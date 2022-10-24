Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.10.2022 12:04
***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşle
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 09.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 337.250.000
İhraç Fiyatı 0,9543
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.10.2022
Kayıt Tarihi
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 76 gün vadeli 337.250.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 24.10.2022 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073535


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:423.991
Değişim :  0,35% |  13,74
Açılış :  3.983  
Önceki Kapanış :  3.978  
En Yüksek
4.003 En Düşük
3.979
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSPOR 4,95 170.706.925 % 10,00  
AGYO 8,36 16.782.140 % 10,00  
VKING 11,00 1.317.443 % 10,00  
FENER 68,35 108.975.200 % 9,98  
MZHLD 159,20 39.803.416 % 9,87  
daha fazla
10:42 Alış Satış %  
Dolar 18,6061 18,6153 % 0,17  
Euro 18,3428 18,3593 % 0,15  
Sterlin 20,9683 21,0735 % 0,25  
Frank 18,5073 18,6188 % 0,01  
Riyal 4,9350 4,9597 % 0,05  
daha fazla
10:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.645 1.645 -4,70  
Altın Gr. 985 985 -1,15  
Cumhuriyet 6.637 6.738 -40,00  
Tam 6.638 6.743 -26,00  
Yarım 3.234 3.292 -13,00  
Çeyrek 1.622 1.647 -7,00  
Gümüş.Ons 19,07 19,10 -0,15  
Gümüş Gr. 11,43 11,45 -0,06  
B. Petrol 90,81 90,81 -0,40  
Seans Raporu 10:42
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru