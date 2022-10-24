***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.10.2022 12:04
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşle
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 09.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 337.250.000
İhraç Fiyatı 0,9543
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.10.2022
Kayıt Tarihi
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 76 gün vadeli 337.250.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 24.10.2022 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073535
BIST
10:423.991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 13,74
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.003
En Düşük
3.979
10:4218,6153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0324
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6378
En Düşük
18,5316
10:4218,3593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0276
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4498
En Düşük
18,2850
10:42984,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,50
|Açılış
|: 984,83
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
982,68
BIST En Aktif Hisseler10:42
|TSPOR
|4,95
|170.706.925
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|16.782.140
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|1.317.443
|% 10,00
|
|FENER
|68,35
|108.975.200
|% 9,98
|
|MZHLD
|159,20
|39.803.416
|% 9,87
|
|PENTA
|63,80
|27.599.123
|% -9,95
|
|CONSE
|7,40
|156.697.374
|% -9,65
|
|YEOTK
|48,48
|40.193.484
|% -8,87
|
|SMRTG
|65,00
|61.436.295
|% -8,26
|
|YAYLA
|5,70
|15.209.302
|% -8,21
|
|THYAO
|101,40
|1.642.073.593
|% 1,91
|
|SASA
|104,10
|685.188.223
|% 4,10
|
|EKGYO
|4,68
|641.650.461
|% 1,08
|
|TOASO
|107,00
|565.008.304
|% 0,09
|
|EREGL
|30,62
|540.879.305
|% 0,46
|
|EKGYO
|4,68
|641.650.461
|% 1,08
|
|TSKB
|2,96
|163.248.291
|% 2,07
|
|IHLAS
|0,68
|31.260.406
|% -1,45
|
|SKBNK
|2,01
|92.391.937
|% 1,52
|
|YKBNK
|9,48
|425.367.884
|% 1,17
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6061
|18,6153
|% 0,17
|
|Euro
|18,3428
|18,3593
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,9683
|21,0735
|% 0,25
|
|Frank
|18,5073
|18,6188
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9350
|4,9597
|% 0,05
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-4,70
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.638
|6.743
|-26,00
|
|Yarım
|3.234
|3.292
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.647
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,07
|19,10
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|90,81
|90,81
|-0,40
|