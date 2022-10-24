***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşleAracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliBorsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 09.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 337.250.000İhraç Fiyatı 0,9543Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.10.2022Kayıt TarihiKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarBankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 76 gün vadeli 337.250.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 24.10.2022 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073535BIST