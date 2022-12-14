***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.12.2022 18:10
anı - Yıllık Basit (%) 22,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,95
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK42327
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 15.12.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 468.950.000
İhraç Fiyatı 0,93184
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.04.2023
Kayıt Tarihi 13.04.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.04.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 468.950.000
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 26.07.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 35 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 18.11.2022 ve 24.11.2022 tarihli açıklamalarımızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 120 gün vadeli 468.950.000 TL nominal değerli finansman bonosu satışı gerçekleştirilmiştir. Bononun takası 15.12.2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087364
BIST