***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









anı - Yıllık Basit (%) 22,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,95Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBK42327Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliBorsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 15.12.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 468.950.000İhraç Fiyatı 0,93184Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.04.2023Kayıt Tarihi 13.04.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.04.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 468.950.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarBankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 35 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 18.11.2022 ve 24.11.2022 tarihli açıklamalarımızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 120 gün vadeli 468.950.000 TL nominal değerli finansman bonosu satışı gerçekleştirilmiştir. Bononun takası 15.12.2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087364BIST