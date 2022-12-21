***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.12.2022 18:24
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 35 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 18.11.2022 ve 24.11.2022 tarihli açıklamalarımızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 90 gün vadeli 165.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu satışı gerçekleştirilmiştir. Bononun takası 22.12.2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089051
BIST
18:055.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 10,11
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.413
18:0518,6592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
18:0519,7990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0103
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8801
En Düşük
19,7648
18:051.090,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 1.090,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.094,67
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|4.062,00
|117.913.089
|% 10,00
|
|KONYA
|3.356,10
|348.092.277
|% 10,00
|
|OSMEN
|69,30
|15.155.110
|% 10,00
|
|ETILR
|14,08
|54.074.524
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.342,20
|647.293.842
|% 10,00
|
|ARASE
|205,30
|313.300.815
|% -9,16
|
|ITTFH
|3,75
|211.818.702
|% -8,54
|
|YBTAS
|55.000,00
|2.887.495
|% -8,33
|
|MAKTK
|6,40
|138.390.394
|% -7,38
|
|RYSAS
|23,26
|75.262.581
|% -6,96
|
|KRDMD
|18,96
|8.184.581.336
|% 4,12
|
|THYAO
|142,90
|7.320.225.991
|% -2,06
|
|ASELS
|59,25
|6.046.256.198
|% -2,87
|
|EREGL
|42,12
|5.874.053.616
|% 0,43
|
|AKBNK
|19,95
|5.668.311.409
|% -0,25
|
|EKGYO
|8,04
|4.057.912.915
|% -1,83
|
|KRDMD
|18,96
|8.184.581.336
|% 4,12
|
|ISCTR
|12,76
|5.127.893.339
|% -1,54
|
|VAKBN
|12,28
|4.972.907.679
|% -3,23
|
|YKBNK
|12,00
|4.622.085.222
|% -2,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6555
|18,6592
|% 0,04
|
|Euro
|19,7635
|19,7990
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,4482
|22,5608
|% -0,84
|
|Frank
|20,0437
|20,1644
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9463
|4,9711
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|-2,21
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|7.313
|7.423
|51,00
|
|Tam
|7.346
|7.403
|6,00
|
|Yarım
|3.558
|3.619
|3,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.809
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,41
|-0,08
|
|B. Petrol
|82,13
|82,13
|2,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 5, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 115, 793.00 milyon TL de
-
17:58KRDMD
Yüzde 4.67 oranında artışla 19.06 lira fiyatla işlem gören hissede 409, 344, 453 adet işlem
-
17:57SASA
Yüzde 5.57 oranında artışla 125.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 652, 482 adet işlem
-
17:56LKMNH
Yüzde 4.72 oranında artışla 31.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 349, 225 adet işlem
-
17:55EDIP
Yüzde 6.46 oranında artışla 10.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 652, 610 adet işlem