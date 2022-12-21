***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarBankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 35 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 18.11.2022 ve 24.11.2022 tarihli açıklamalarımızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 90 gün vadeli 165.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu satışı gerçekleştirilmiştir. Bononun takası 22.12.2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089051BIST