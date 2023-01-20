***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.01.2023 10:44
erm) 26.07.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 140 gün vadeli 652.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 20.01.2023 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103365
BIST
12:005.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 69,00
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.507
En Düşük
5.436
12:0018,8062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0178
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
12:0020,3968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0523
|Açılış
|: 20,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
12:001.166,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,95
|Açılış
|: 1.166,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler12:00
|OTTO
|108,90
|5.990
|% 10,00
|
|SDTTR
|110,20
|305.719.609
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|35.517.894
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|18.823.464
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|3.038.357
|% 9,96
|
|ATSYH
|105,80
|635.223
|% -4,34
|
|PRDGS
|8,90
|46.335.247
|% -4,20
|
|ZOREN
|5,90
|411.894.904
|% -4,07
|
|KUVVA
|45,60
|3.469.780
|% -4,00
|
|PCILT
|35,54
|40.313.226
|% -3,95
|
|THYAO
|154,10
|3.693.199.751
|% -0,32
|
|EREGL
|41,12
|3.479.813.656
|% 1,88
|
|AKBNK
|18,39
|2.376.238.645
|% 4,55
|
|YKBNK
|10,09
|2.025.917.031
|% 4,02
|
|TCELL
|39,90
|1.853.527.495
|% 6,91
|
|YKBNK
|10,09
|2.025.917.031
|% 4,02
|
|EKGYO
|8,63
|1.587.533.208
|% 2,37
|
|SKBNK
|2,97
|475.211.112
|% 4,21
|
|AKBNK
|18,39
|2.376.238.645
|% 4,55
|
|ISCTR
|12,18
|1.277.852.181
|% 4,82
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8008
|18,8062
|% 0,09
|
|Euro
|20,3868
|20,3968
|% 0,26
|
|Sterlin
|23,1714
|23,2876
|% -0,16
|
|Frank
|20,3737
|20,4964
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9916
|5,0167
|% 0,08
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-6,07
|
|Altın Gr.
|1.166
|1.167
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.907
|7.963
|-25,00
|
|Yarım
|3.853
|3.897
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.932
|1.948
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,47
|14,49
|0,05
|
|B. Petrol
|86,69
|86,69
|0,53
|
Seans Raporu
12:00
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-
12:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SASA, THYAO
-
12:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 67, 99 artarak (% 1.41 ) 4, 906
-
12:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, IDGYO, OTTO, SOKE, SDTTR, BNTAS, PKART
-
12:15
ONCSM, SOKE, SAMAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:15
SANEL, KUVVA, BFREN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında