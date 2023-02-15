***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemlerinin BaşlatılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Yapı Kredi'nin Borsa'daki değerinin Banka'nın gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilerek, hissedarlarımızın yatırımlarının değerinin korunması.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 8.500.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 750.000.000Ek AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu tarafından Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin faaliyet gösterdiğimiz sektörlere ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının bir sonucu olarak Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin Borsa İstanbul'da oluşan değerinin Bankanın gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup, hissedarlarımızın yatırımlarının değerinin korunması amacıylaTürk Ticaret Kanunu'nun 379'uncu maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli kararı çerçevesindea) Esas sözleşmenin 10'uncu maddesi kapsamında Banka paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına,b) Geri alıma konu edilebilecek azami pay tutarının Bankanın 85.000.000 TL nominal değerinde her biri 1 kuruş nominal değerinde 8.500.000.000 adet pay olarak belirlenmesine,c) Geri alım için ayrılacak fonun, Banka'nın mevcut kaynaklarından karşılanmak üzere, en fazla 750.000.000 TL olarak belirlenmesine,d) Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,e) Geri alım işlemlerinin iş bu karar tarihinden itibaren 15.05.2023 tarihine kadar olan sürede gerçekleştirilmesine ve geri alıma ilişkin konularda Genel Müdürlüğe yetki verilmesinekarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113629BIST