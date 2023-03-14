***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borsa İstanbul endeks düzenlemeleri kapsamında açıklamanın güncellenmesi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Borsa İstanbul endeks düzenlemeleri kapsamında geri alınan paylara ilişkin şablondaki miktar gösteriminde, 1 Kuruş nominal değerli bir payın esas alınması yerine 1 TL nominal değerli paylar esas alınarak güncelleme yapılması.Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Yapı Kredi'nin Borsa'daki değerinin Banka'nın gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilerek, hissedarlarımızın yatırımlarının değerinin korunması.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 85.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 750.000.000Ek Açıklamalarİlgi: 15.02.2023 tarihli özel durum açıklamamız.Borsa İstanbul'un geri alım endeksiyle ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, 15.02.2023 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılmasına karar verilen pay geri alım işlemleri kapsamında, toplam 85.000.000 TL nominal değerde 8.500.000.000 adet olarak belirlenen "geri alıma konu pay miktarı" bilgisinin, ilgili şablondaki miktar gösteriminde 1 Kuruş nominal değerli bir payın esas alınması yerine 1 TL nominal değerli payların esas alınması amacıyla yapılan açıklamadır.İlgili düzenlemeler uyarınca aksi kararlaştırılmadığı sürece 15.05.2023 tarihine kadar yürürlükte olan programa ilişkin gösterim değişikliği için açıklama yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124306BIST