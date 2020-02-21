***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.02.2020 17:53
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 28.05.1987 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtdışı) 06.12.2012 İngiltere London Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 13.05.2014 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtdışı) 08.03.2016 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 24.02.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 09.06.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 21.06.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
İTMK (yurtdışı) 13.10.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
İTMK (yurtdışı) 20.02.2018 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 16.03.2018 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
İlave Ana Sermayeye Dahil Edilebilir Tahvil (AT1) (yurtdışı) 15.01.2019 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 14.03.2019 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtiçi) 08.07.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 17.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 24.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtiçi) 07.10.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 03.01.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (yurtdışı) 22.01.2020 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil 17.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 25.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GÖKHAN ERÜN Genel Müdür, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, İcra Kurulu Başkanı,Kredi Komitesi Başkanı Üst Düzey Yönetici Koç Finansal Hizmetler A.Ş. İcra Başkanı ve Murahhas Üyesi, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. mali iştirakleri Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Başkan Vekillikleri
SERKAN ÜLGEN Genel Müdür Yardımcısı (Perakende Bankacılık Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi Perakende Bankacılık ve Kartlı Ödeme Sistemleri Grup Direktörü Yapı Kredi Bank Azerbaycan, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. ve Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu görevleri
CEMAL AYBARS SANAL Genel Müdür Yardımcısı (Hukuk Yönetimi) Avukat Genel Müdür Yardımcılığı (Hukuk Yönetimi)
ERHAN ADALI Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi Bankacı - Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mali iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri
MEHMET ERKAN ÖZDEMİR Genel Müdür Yardımcısı (Uyum ve İç Kontrol), Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcılığı (Uyum Ofisi, Uyum ve İç Konttol), Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
DEMİR KARAASLAN Genel Müdür Yardımcısı (Perakende Krediler Yönetimi) Bankacı Genel Müdür Yardımcısı (Perakende Krediler Yönetimi), Planlama ve Kontrol Grup Direktörü Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
AKİF CAHİT ERDOĞAN Genel Müdür Yardımcısı (Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcılığı (Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi), Bilişim Teknolojileri Yönetimi Başkanı, İcra Kurulu Üyesi Yapı Kredi Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
NURGÜN EYÜBOĞLU Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal ve Ticari Krediler Yönetimi) Bankacı Genel Müdür Yardımcılığı (Kurumsal ve Ticari Krediler Yönetimi) Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mali iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri
YAKUP DOĞAN Genel Müdür Yardımcısı (Alternatif Dağıtım Kanalları Yönetimi) Bankacı Genel Müdür Yardımcılığı (Alternatif Dağıtım Kanalları Yönetimi) Yapı Kredi Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
SARUHAN YÜCEL Genel Müdür Yardımcısı (Hazine Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi Bankacı Hazine Yönetimi/Bilanço Yönetimi ve Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Direktörü Yapı Kredi Yatrım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
HAKAN ALP Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi Bankacı
ARİF ÖZER İSFENDİYAROĞLU Genel Müdür Yardımcısı (Perakende Bankacılık Satış Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi Bankacı -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820929
BIST