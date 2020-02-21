***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHisse Senedi 28.05.1987 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız PazarSermaye Benzeri Tahvil (yurtdışı) 06.12.2012 İngiltere London Stock Exchange Tahvil ve Bono PiyasasıTahvil (yurtdışı) 13.05.2014 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono PiyasasıSermaye Benzeri Tahvil (yurtdışı) 08.03.2016 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono PiyasasıTahvil (yurtdışı) 24.02.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono PiyasasıTahvil (yurtdışı) 09.06.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono PiyasasıTahvil (yurtdışı) 21.06.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono PiyasasıİTMK (yurtdışı) 13.10.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono PiyasasıİTMK (yurtdışı) 20.02.2018 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono PiyasasıTahvil (yurtdışı) 16.03.2018 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasasıİlave Ana Sermayeye Dahil Edilebilir Tahvil (AT1) (yurtdışı) 15.01.2019 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono PiyasasıTahvil (yurtdışı) 14.03.2019 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono PiyasasıSermaye Benzeri Tahvil (yurtiçi) 08.07.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu 17.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu 24.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıSermaye Benzeri Tahvil (yurtiçi) 07.10.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu 03.01.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıTahvil (yurtdışı) 22.01.2020 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono PiyasasıTahvil 17.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu 25.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerGÖKHAN ERÜN Genel Müdür, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, İcra Kurulu Başkanı,Kredi Komitesi Başkanı Üst Düzey Yönetici Koç Finansal Hizmetler A.Ş. İcra Başkanı ve Murahhas Üyesi, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. mali iştirakleri Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Başkan VekillikleriSERKAN ÜLGEN Genel Müdür Yardımcısı (Perakende Bankacılık Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi Perakende Bankacılık ve Kartlı Ödeme Sistemleri Grup Direktörü Yapı Kredi Bank Azerbaycan, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. ve Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu görevleriCEMAL AYBARS SANAL Genel Müdür Yardımcısı (Hukuk Yönetimi) Avukat Genel Müdür Yardımcılığı (Hukuk Yönetimi)ERHAN ADALI Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi Bankacı - Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mali iştiraklerinde Yönetim Kurulu ÜyelikleriMEHMET ERKAN ÖZDEMİR Genel Müdür Yardımcısı (Uyum ve İç Kontrol), Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcılığı (Uyum Ofisi, Uyum ve İç Konttol), Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiDEMİR KARAASLAN Genel Müdür Yardımcısı (Perakende Krediler Yönetimi) Bankacı Genel Müdür Yardımcısı (Perakende Krediler Yönetimi), Planlama ve Kontrol Grup Direktörü Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiAKİF CAHİT ERDOĞAN Genel Müdür Yardımcısı (Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcılığı (Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi), Bilişim Teknolojileri Yönetimi Başkanı, İcra Kurulu Üyesi Yapı Kredi Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiNURGÜN EYÜBOĞLU Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal ve Ticari Krediler Yönetimi) Bankacı Genel Müdür Yardımcılığı (Kurumsal ve Ticari Krediler Yönetimi) Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mali iştiraklerinde Yönetim Kurulu ÜyelikleriYAKUP DOĞAN Genel Müdür Yardımcısı (Alternatif Dağıtım Kanalları Yönetimi) Bankacı Genel Müdür Yardımcılığı (Alternatif Dağıtım Kanalları Yönetimi) Yapı Kredi Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiSARUHAN YÜCEL Genel Müdür Yardımcısı (Hazine Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi Bankacı Hazine Yönetimi/Bilanço Yönetimi ve Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Direktörü Yapı Kredi Yatrım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiHAKAN ALP Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi BankacıARİF ÖZER İSFENDİYAROĞLU Genel Müdür Yardımcısı (Perakende Bankacılık Satış Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi Bankacı -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820929BIST