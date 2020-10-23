***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.10.2020 11:38
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 28.05.1987 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtdışı) 06.12.2012 İngiltere London Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 13.05.2014 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtdışı) 08.03.2016 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 24.02.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 21.06.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
İTMK (yurtdışı) 13.10.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
İTMK (yurtdışı) 20.02.2018 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 16.03.2018 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
İlave Ana Sermayeye Dahil Edilebilir Tahvil (AT1) (yurtdışı) 15.01.2019 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 14.03.2019 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtiçi) 08.07.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtiçi) 07.10.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (yurtdışı) 22.01.2020 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil 17.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil 19.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 24.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 25.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 07.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 14.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 22.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 28.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 06.08.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 11.08.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 18.08.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 25.08.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 10.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 22.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883233
BIST