***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.02.2021 21:09
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 28.05.1987 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtdışı) 06.12.2012 İngiltere London Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 13.05.2014 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtdışı) 08.03.2016 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 24.02.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 21.06.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
İTMK (yurtdışı) 13.10.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
İTMK (yurtdışı) 20.02.2018 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 16.03.2018 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
İlave Ana Sermayeye Dahil Edilebilir Tahvil (AT1) (yurtdışı) 15.01.2019 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 14.03.2019 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtiçi) 08.07.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtiçi) 07.10.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (yurtdışı) 22.01.2020 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil 17.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil 19.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 10.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 17.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 25.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 11.01.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 12.01.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 19.01.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtdışı) 22.01.2021 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Finansman Bonosu 26.01.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 02.02.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 04.02.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 09.02.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 16.02.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 23.02.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 02.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GÖKHAN ERÜN Banka Genel Müdürü (CEO), Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, İcra Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı Üst Düzey Yönetici Banka Genel Müdürü (CEO), Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, İcra Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı Koç Finansal Hizmetler A.Ş. İcra Başkanı ve Murahhas Üyesi, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. mali iştirakleri Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Başkan Vekillikleri
SERKAN ÜLGEN Perakende Bankacılık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Bankacı Perakende Bankacılık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi, Perakende Bankacılık ve Kartlı Ödeme Sistemleri Grup Direktörü Yapı Kredi Bank Azerbaycan, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. ve Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.'nin Yönetim Kurullarında görev almaktadır
CEMAL AYBARS SANAL Hukuk Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Avukat Hukuk Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
ERHAN ADALI Kurumsal, Ticari ve KOBİ Bankacılık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Bankacı Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mali iştiraklerinin Yönetim Kurullarında görev almaktadır
MEHMET ERKAN ÖZDEMİR Uyum, İç Kontrol ve Risk Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, İcra Kurulu Üyesi Bankacı Uyum ve İç Kontrol Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Uyum Ofisi Genel Müdür Yardımcısı
DEMİR KARAASLAN Finansal Planlama ve Mali İşler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO), İcra Kurulu Üyesi Bankacı Perakende Krediler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Planlama ve Kontrol Grup Direktörü Yapı Kredi Teknoloji A.Ş.'nin Yönetim Kurulunda görev almaktadır
AKİF CAHİT ERDOĞAN Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO), İcra Kurulu Üyesi Bankacı Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Yapı Kredi Teknoloji A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Yönetim Kurullarında görev almaktadır
NURGÜN EYÜBOĞLU Krediler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CLO), İcra Kurulu Üyesi Bankacı Kurumsal ve Ticari Krediler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mali iştiraklerinin ve Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.'nin Yönetim Kurullarında görev almaktadır
YAKUP DOĞAN Sınırsız Bankacılık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Bankacı Alternatif Dağıtım Kanalları Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yapı Kredi Teknoloji A.Ş.'nin Yönetim Kurulunda görev almaktadır
SARUHAN YÜCEL Hazine Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Bankacı Hazine Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi, Hazine Yönetimi/Bilanço Yönetimi ve Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Direktörü Yapı Kredi Yatrım Menkul Değerler A.Ş.'nin Yönetim Kurulunda görev almaktadır
HAKAN ALP İnsan Kaynakları, Organizasyon ve İç Hizmetler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Bankacı İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi
ABDULLAH GEÇER İç Denetim Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913659
BIST