***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYILDIRIM ALİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 31.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı Koç Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Koç Finansal Hizmetler A.Ş, Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekilliği ve Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi ÜyesiLEVENT ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 25.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi Koç Holding A.Ş. CEO. Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Koç Grubu şirketleri Yönetim Kurulu görevleri Evet Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Risk Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi ÜyesiGÖKHAN ERÜN Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 15.01.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı Koç Holding Bankacılık Grubu Başkanı, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. İcra Başkanı ve Murahhas Üyesi, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. mali iştirakleri Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Başkan Vekillikleri Evet Bağımsız Üye Değil İcra Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı, Risk Komitesi ÜyesiNICCOLO' UBERTALLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.02.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür Vekili, Kredi Komitesi Başkan Vekili, İcra Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi UniCredit Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi Bankacılık Faaliyetleri Eş Başkanı, UniCredit İcra Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilAHMET FADIL ASHABOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.09.2005 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. CFO, Koç Grubu şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kredi İzleme KomitesiWOLFGANG MAG.SCHILK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.10.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı (Risk Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi UniCredit bünyesinde Risk Yönetim Başkanlığı, UniCredit Grubunun bazı şirketlerinde Yönetim Kurulu üyelikleri Evet Bağımsız Üye DeğilAYKUT ÜMİT TAFTALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi Koç Holding Yönetim Komitesi Üyesi, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kare Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Yedek ÜyesiAHMET ÇİMENOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi Koç Holding A.Ş. Baş Ekonomisti, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğinin 6(3)a maddesi çerçevesinde Denetim Komitesi'nde görev aldığından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sayılmaktadır. Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi, Risk Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi ÜyesiNEVİN İMAMOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.02.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Koç Holding Finans Koordinatörü, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğinin 6(3)a maddesi çerçevesinde Denetim Komitesi'nde görev aldığından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sayılmaktadır. Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiVİRMA SÖKMEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi Credia Partners'ta Yönetici Ortak, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Sarkuysan Elektrolikit Bakır San. ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912367 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi ÜyesiMELİH POYRAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.03.2021 İcrada Görevli Değil Koç Holding Strateji ve İş Geliştirme Direktörü, Tofaş Yönetim Kurulu üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Risk Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi ÜyesiMEHMET TIRNAKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.03.2021 İcrada Görevli Değil Koç Holding Finans Koordinatörü Evet Bağımsız Üye SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğinin 6(3)a maddesi çerçevesinde Denetim Komitesi'nde görev aldığından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sayılmaktadır. Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936654BIST