***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerGÖKHAN ERÜN Banka Genel Müdürü (CEO), Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, İcra Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı Üst Düzey Yönetici Banka Genel Müdürü (CEO), Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, İcra Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı Koç Holding Bankacılık Grubu Başkanı, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. İcra Başkanı ve Murahhas Üyesi, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. mali iştirakleri Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Başkan VekillikleriSERKAN ÜLGEN Perakende Bankacılık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Bankacı Perakende Bankacılık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi, Perakende Bankacılık ve Kartlı Ödeme Sistemleri Grup Direktörü Yapı Kredi Bank Azerbaycan, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. ve Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.'nin Yönetim Kurullarında görev almaktadırCEMAL AYBARS SANAL Hukuk Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Avukat Hukuk Yönetiminden sorumlu Genel Müdür YardımcısıMEHMET ERKAN ÖZDEMİR Uyum, İç Kontrol ve Risk Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, İcra Kurulu Üyesi Bankacı Uyum ve İç Kontrol Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Uyum Ofisi Genel Müdür YardımcısıDEMİR KARAASLAN Finansal Planlama ve Mali İşler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO), İcra Kurulu Üyesi Bankacı Perakende Krediler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yapı Kredi Teknoloji A.Ş.'nin Yönetim Kurulunda görev almaktadırAKİF CAHİT ERDOĞAN Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO), İcra Kurulu Üyesi Bankacı Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Yapı Kredi Teknoloji A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Yönetim Kurullarında görev almaktadırYAKUP DOĞAN Sınırsız Bankacılık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Bankacı Alternatif Dağıtım Kanalları Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yapı Kredi Teknoloji A.Ş.'nin Yönetim Kurulunda görev almaktadırSARUHAN YÜCEL Hazine Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Bankacı Hazine Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi, Hazine Yönetimi/Bilanço Yönetimi ve Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Direktörü Yapı Kredi Yatrım Menkul Değerler A.Ş.'nin Yönetim Kurulunda görev almaktadırHAKAN ALP İnsan Kaynakları, Organizasyon ve İç Hizmetler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Bankacı İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu ÜyesiABDULLAH GEÇER İç Denetim Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı İç Denetim Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939430BIST