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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.09.2021 17:20



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GÖKHAN ERÜN Banka Genel Müdürü (CEO), Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, İcra Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı Üst Düzey Yönetici Banka Genel Müdürü (CEO), Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, İcra Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı Koç Holding Bankacılık Grubu Başkanı, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. İcra Başkanı ve Murahhas Üyesi, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. mali iştirakleri Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Başkan Vekillikleri
SERKAN ÜLGEN Perakende Bankacılık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Bankacı Perakende Bankacılık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi, Perakende Bankacılık ve Kartlı Ödeme Sistemleri Grup Direktörü Yapı Kredi Bank Azerbaycan, Yapı Kredi Yatırım, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. ve Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.'nin Yönetim Kurullarında görev almaktadır
CEMAL AYBARS SANAL Hukuk Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Avukat Hukuk Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
MEHMET ERKAN ÖZDEMİR Uyum, İç Kontrol ve Risk Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, İcra Kurulu Üyesi Bankacı Uyum ve İç Kontrol Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Uyum Ofisi Genel Müdür Yardımcısı
DEMİR KARAASLAN Finansal Planlama ve Mali İşler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO), İcra Kurulu Üyesi Bankacı Perakende Krediler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Finansal Planlama ve Mali İşler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO), İcra Kurulu Üyesi Yapı Kredi Teknoloji A.Ş.'nin Yönetim Kurulunda görev almaktadır
AKİF CAHİT ERDOĞAN Ticari ve KOBİ Bankacılık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Bankacı Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mali iştirakleri Yönetim Kurulu görevleri
YAKUP DOĞAN Sınırsız Bankacılık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Bankacı Alternatif Dağıtım Kanalları Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Sınırsız Bankacılık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Yapı Kredi Teknoloji A.Ş.'nin Yönetim Kurulunda görev almaktadır
SARUHAN YÜCEL Hazine Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Bankacı Hazine Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi, Hazine Yönetimi/Bilanço Yönetimi ve Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Direktörü Yapı Kredi Yatrım Menkul Değerler A.Ş.'nin Yönetim Kurulunda görev almaktadır
ABDULLAH GEÇER İç Denetim Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı İç Denetim Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
MEHMET ERKAN AKBULUT Krediler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Bankacı Tahsilat ve Tasfiye Yönetim?inden sorumlu Tahsilat ve Tasfiye Yönetim Başkanı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mali iştirakleri Yönetim Kurulu görevleri, Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. yönetim kurulunda görev almaktadır
MUHARREM KAAN ŞAKUL Kurumsal Bankacılık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcsı, İcra Kurulu Üyesi Bankacı Kurumsal Bankacılık Satış Yönetim Başkanı
UĞUR GÖKHAN ÖZDİNÇ Teknoloji, Veri ve Süreç Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Bankacı İştirakler Uygulama Geliştirme ve BT Yönetişim Direktörü Yapı Kredi Teknoloji A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev almaktadır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964114


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