Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.11.2021 10:35
***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Sermaye Benzeri Boçlanma Aracı 5.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 31.12.2020 31.12.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil /Finansman Bonosu / Sermaye Benzeri Tahvil 7.000.000.000,00 USD Yurtdışı 25.03.2021 25.03.2022 Yurtdışı Satış
İpotek Teminatlı Menkul Kıymet 400.000.000,00 EUR Yurtdışı 01.04.2021 01.04.2022 Yurtdışı Satış
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı 5.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 11.11.2021 11.11.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono ve/veya Tahvil 25.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 24.11.2021 24.11.2022 Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979396


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:431.824
Değişim :  0,62% |  11,29
Açılış :  1.816  
Önceki Kapanış :  1.812  
En Yüksek
1.834 En Düşük
1.814
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUCLK 17,60 15.978.943 % 10,00  
UZERB 33,88 211.276 % 10,00  
ISBTR 34.155,10 239.086 % 10,00  
MIATK 23,12 11.368.312 % 9,99  
SAYAS 26,64 18.007.474 % 9,99  
daha fazla
11:43 Alış Satış %  
Dolar 12,0103 12,0319 % 1,21  
Euro 13,4874 13,5283 % 1,49  
Sterlin 15,9858 16,0660 % 1,18  
Frank 12,8186 12,8959 % 1,10  
Riyal 3,1916 3,2076 % 1,02  
daha fazla
11:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 5,89  
Altın Gr. 693 693 9,52  
Cumhuriyet 4.568 4.637 27,00  
Tam 4.551 4.670 23,19  
Yarım 2.199 2.259 11,22  
Çeyrek 1.103 1.130 5,61  
Gümüş.Ons 23,66 23,69 0,14  
Gümüş Gr. 9,13 9,13 0,13  
B. Petrol 82,33 82,33 0,08  
Seans Raporu 11:43
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru