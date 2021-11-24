***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.11.2021 10:35
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Sermaye Benzeri Boçlanma Aracı 5.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 31.12.2020 31.12.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil /Finansman Bonosu / Sermaye Benzeri Tahvil 7.000.000.000,00 USD Yurtdışı 25.03.2021 25.03.2022 Yurtdışı Satış
İpotek Teminatlı Menkul Kıymet 400.000.000,00 EUR Yurtdışı 01.04.2021 01.04.2022 Yurtdışı Satış
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı 5.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 11.11.2021 11.11.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono ve/veya Tahvil 25.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 24.11.2021 24.11.2022 Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979396
BIST
11:431.824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 11,29
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.814
11:4312,0319
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1443
|Açılış
|: 11,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
11:4313,5283
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1986
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
11:43692,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 9,43
|Açılış
|: 692,95
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler11:43
|TUCLK
|17,60
|15.978.943
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|211.276
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,10
|239.086
|% 10,00
|
|MIATK
|23,12
|11.368.312
|% 9,99
|
|SAYAS
|26,64
|18.007.474
|% 9,99
|
|KZBGY
|30,40
|17.996.039
|% -9,95
|
|CMENT
|25,80
|18.060
|% -7,19
|
|TSPOR
|7,71
|275.301.831
|% -6,20
|
|PGSUS
|100,50
|252.275.555
|% -4,19
|
|DITAS
|26,40
|48.511.184
|% -3,79
|
|SASA
|40,88
|1.197.960.166
|% 6,35
|
|ASELS
|21,86
|820.401.344
|% 4,10
|
|PETKM
|7,88
|790.300.360
|% -0,76
|
|GARAN
|11,81
|573.590.446
|% -0,17
|
|SISE
|11,96
|531.519.434
|% -0,25
|
|PETKM
|7,88
|790.300.360
|% -0,76
|
|YKBNK
|3,45
|308.849.357
|% -0,58
|
|ODAS
|1,61
|138.995.607
|% 1,26
|
|KRDMD
|8,66
|515.905.663
|% -1,37
|
|EKGYO
|2,24
|122.760.599
|% 0,90
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0103
|12,0319
|% 1,21
|
|Euro
|13,4874
|13,5283
|% 1,49
|
|Sterlin
|15,9858
|16,0660
|% 1,18
|
|Frank
|12,8186
|12,8959
|% 1,10
|
|Riyal
|3,1916
|3,2076
|% 1,02
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|5,89
|
|Altın Gr.
|693
|693
|9,52
|
|Cumhuriyet
|4.568
|4.637
|27,00
|
|Tam
|4.551
|4.670
|23,19
|
|Yarım
|2.199
|2.259
|11,22
|
|Çeyrek
|1.103
|1.130
|5,61
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,13
|9,13
|0,13
|
|B. Petrol
|82,33
|82,33
|0,08
|