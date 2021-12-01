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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.12.2021 13:46
***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. Faktoring işlemleri 130.000.000,00 129.938.103,82 TRY 99,95 Bağlı ortaklık (doğrudan+dolaylı sahiplik oranı %99,96)
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. Leasing işlemleri 389.927.705,00 389.903.866,20 TRY 99,99 Bağlı ortaklık
YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Portföy yönetimi 5.000.000,00 632.472,14 TRY 12,65 Bağlı ortaklık (doğrudan+dolaylı sahiplik oranı %99,95)
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Aracılık hizmetleri 98.918.083,46 98.895.465,99 TRY 99,98 Bağlı ortaklık
YAPI KREDİ KÜLTÜR-SANAT YAYINCILILK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Kültür sanat hizmetleri 2.300.000,00 2.300.000,00 TRY 100 Bağlı ortaklık
ENTERNASYONAL TURİZM YATIRIM A.Ş. Turizm yatırımları ve işletmeciliği 1.679.094,23 1.679.094,17 TRY 99,99 Bağlı ortaklık
YAPI KREDİ TEKNOLOJİ A.Ş. Bilişim, yazılım, araştırma, geliştirme ve danışmanlık 5.000.000,00 5.000.000,00 TRY 100 Bağlı ortaklık
YAPI KREDI BANK NEDERLAND N.V. Bankacılık 48.589.110,46 32.672.880,00 EUR 67,24 Bağlı ortaklık (doğrudan+dolaylı sahiplik oranı %100)
YAPI KREDI BANK AZERBAYCAN Bankacılık 55.380.703,88 55.269.942,48 AZN 99,80 Bağlı ortaklık (doğrudan+dolaylı sahiplik oranı %100)
YAPI KREDI HOLDING B.V. Yurt dışı finansal şirketlere yatırım 102.000.000,00 102.000.000,00 EUR 100 Bağlı ortaklık
YAPI KREDI BANK MALTA LTD. Bankacılık 60.000.000,00 0 EUR 0 Dolaylı Bağlı Ortaklık (dolaylı sahiplik oranı %100)
STICHTING CUSTODY SERVICES YKB Saklama hizmeti 125.000,00 0 EUR 0 Dolaylı Bağlı Ortaklık (dolaylı sahiplik oranı %100)
BANQUE DE COMMERCE 7.425.000,00 1.350.000,00 TRY 18,18 İştirak
BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. Bankalararası kart hizmetleri 177.492.990,00 8.681.170,41 TRY 4,89 İştirak
LYY TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Telekomünikasyon sektöründe yönetim, yatırım, danışmanlık hizmetleri 3.982.280.000,00 195.728.618,26 TRY 4,91 Sermayesine doğrudan iştirak edilmiş şirket
BORSA İSTANBUL A.Ş. Borsa 423.234.000,00 1.284.639,67 TRY 0,30 Sermayesine doğrudan iştirak edilmiş şirket
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. Derecelendirme hizmetleri 1.000.000,00 28.559,00 TRY 2,86 Sermayesine doğrudan iştirak edilmiş şirket
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. İpotek Finansmanı faaliyetleri 50.000.000,00 4.166.665,00 TRY 8,33 Sermayesine doğrudan iştirak edilmiş şirket
KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. Kredi garanti fonu yönetimi 513.134.229,53 7.658.719,86 TRY 1,49 Sermayesine doğrudan iştirak edilmiş şirket
TANI PAZARLAMA VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Pazarlama, iletişim hizmetleri vb. 12.247.422,70 4.544.017,2 TRY 37,10 Bağlı ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980444


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ERBOS 137,50 203.669.507 % 10,00  
MIATK 37,18 3.218.673 % 10,00  
BURCE 29,04 38.230.963 % 10,00  
PKENT 4.071,10 3.818.675 % 10,00  
YONGA 24,42 464.904 % 10,00  
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Frank 14,6084 14,6964 % 1,45  
Riyal 3,5819 3,5999 % 1,27  
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Altın Ons 1.775 1.775 -3,95  
Altın Gr. 768 768 6,72  
Cumhuriyet 5.072 5.149 5,00  
Tam 5.054 5.182 -1,78  
Yarım 2.443 2.507 -0,86  
Çeyrek 1.225 1.253 -0,44  
Gümüş.Ons 22,35 22,37 0,13  
Gümüş Gr. 9,67 9,68 0,16  
B. Petrol 68,68 68,68 -0,19  
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