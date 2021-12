***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiYAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. Faktoring işlemleri 130.000.000,00 129.938.103,82 TRY 99,95 Bağlı ortaklık (doğrudan+dolaylı sahiplik oranı %99,96)YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. Leasing işlemleri 389.927.705,00 389.903.866,20 TRY 99,99 Bağlı ortaklıkYAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Portföy yönetimi 5.000.000,00 632.472,14 TRY 12,65 Bağlı ortaklık (doğrudan+dolaylı sahiplik oranı %99,95)YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Aracılık hizmetleri 98.918.083,46 98.895.465,99 TRY 99,98 Bağlı ortaklıkYAPI KREDİ KÜLTÜR-SANAT YAYINCILILK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Kültür sanat hizmetleri 2.300.000,00 2.300.000,00 TRY 100 Bağlı ortaklıkENTERNASYONAL TURİZM YATIRIM A.Ş. Turizm yatırımları ve işletmeciliği 1.679.094,23 1.679.094,17 TRY 99,99 Bağlı ortaklıkYAPI KREDİ TEKNOLOJİ A.Ş. Bilişim, yazılım, araştırma, geliştirme ve danışmanlık 5.000.000,00 5.000.000,00 TRY 100 Bağlı ortaklıkYAPI KREDI BANK NEDERLAND N.V. Bankacılık 48.589.110,46 32.672.880,00 EUR 67,24 Bağlı ortaklık (doğrudan+dolaylı sahiplik oranı %100)YAPI KREDI BANK AZERBAYCAN Bankacılık 55.380.703,88 55.269.942,48 AZN 99,80 Bağlı ortaklık (doğrudan+dolaylı sahiplik oranı %100)YAPI KREDI HOLDING B.V. Yurt dışı finansal şirketlere yatırım 102.000.000,00 102.000.000,00 EUR 100 Bağlı ortaklıkYAPI KREDI BANK MALTA LTD. Bankacılık 60.000.000,00 0 EUR 0 Dolaylı Bağlı Ortaklık (dolaylı sahiplik oranı %100)STICHTING CUSTODY SERVICES YKB Saklama hizmeti 125.000,00 0 EUR 0 Dolaylı Bağlı Ortaklık (dolaylı sahiplik oranı %100)BANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMENTS S.A. Bankacılık 75.000.000,00 23.000.000,00 CHF 30,67 İştirakALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. Bireysel Sigortacılık, Bireysel Emeklilik işlemleri (BES) vs. 58.000.000,00 407,00 TRY 0,00 İştirak (doğrudan+dolaylı sahiplik oranı %20)KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. Kredi kayıt hizmetleri 7.425.000,00 1.350.000,00 TRY 18,18 İştirakBANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. Bankalararası kart hizmetleri 177.492.990,00 8.681.170,41 TRY 4,89 İştirakLYY TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Telekomünikasyon sektöründe yönetim, yatırım, danışmanlık hizmetleri 3.982.280.000,00 195.728.618,26 TRY 4,91 Sermayesine doğrudan iştirak edilmiş şirketBORSA İSTANBUL A.Ş. Borsa 423.234.000,00 1.284.639,67 TRY 0,30 Sermayesine doğrudan iştirak edilmiş şirketJCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. Derecelendirme hizmetleri 1.000.000,00 28.559,00 TRY 2,86 Sermayesine doğrudan iştirak edilmiş şirketBİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. İpotek Finansmanı faaliyetleri 50.000.000,00 4.166.665,00 TRY 8,33 Sermayesine doğrudan iştirak edilmiş şirketKREDİ GARANTİ FONU A.Ş. Kredi garanti fonu yönetimi 513.134.229,53 7.658.719,86 TRY 1,49 Sermayesine doğrudan iştirak edilmiş şirketTANI PAZARLAMA VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Pazarlama, iletişim hizmetleri vb. 12.247.422,70 4.544.017,2 TRY 37,10 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981374BIST