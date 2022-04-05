***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.04.2022 17:37
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Koç Grubu Seçim Yapınız 67,99
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016018
BIST
17:472.313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,98
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.304
17:4714,7285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0499
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7326
En Düşük
14,6627
17:4716,1187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,0999
17:47913,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,68
|Açılış
|: 913,24
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
920,19
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler17:45
|ULUSE
|150,70
|14.806.309
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|4.931.004
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|37.031.275
|% 9,98
|
|BJKAS
|4,08
|76.447.844
|% 9,97
|
|ACSEL
|33,98
|74.683.272
|% 9,97
|
|CEOEM
|11,88
|84.824.989
|% -9,93
|
|LIDER
|18,77
|804.653.474
|% -8,44
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|GZNMI
|45,50
|32.400.601
|% -6,69
|
|GRNYO
|2,37
|3.868.114
|% -5,20
|
|THYAO
|34,38
|5.684.344.758
|% 2,75
|
|ASELS
|25,74
|3.599.797.984
|% 1,58
|
|KRDMD
|15,79
|3.403.812.036
|% -0,38
|
|GARAN
|12,51
|3.111.097.685
|% -0,95
|
|SISE
|16,41
|2.779.280.685
|% 0,86
|
|ODAS
|1,89
|957.400.399
|% 6,18
|
|EKGYO
|2,56
|1.074.600.505
|% 1,99
|
|YKBNK
|4,19
|1.356.877.176
|% -0,48
|
|GARAN
|12,51
|3.111.097.685
|% -0,95
|
|AKBNK
|7,68
|1.906.927.886
|% -0,52
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7178
|14,7243
|% 0,31
|
|Euro
|16,1040
|16,1140
|% -0,01
|
|Sterlin
|19,2595
|19,3561
|% 0,30
|
|Frank
|15,7845
|15,8796
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9148
|3,9345
|% 0,32
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-1,40
|
|Altın Gr.
|914
|915
|2,01
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,60
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|0,06
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,20
|