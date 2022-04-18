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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.04.2022 10:28
***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 28.05.1987 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtdışı) 06.12.2012 İngiltere London Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 13.05.2014 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 21.06.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
İTMK (yurtdışı) 13.10.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
İTMK (yurtdışı) 20.02.2018 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 16.03.2018 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
İlave Ana Sermayeye Dahil Edilebilir Tahvil (AT1) (yurtdışı) 15.01.2019 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 14.03.2019 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtiçi) 08.07.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtiçi) 07.10.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (yurtdışı) 22.01.2020 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtdışı) 22.01.2021 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Finansman Bonosu 13.07.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 03.08.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 10.08.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 17.08.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil 24.08.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 09.11.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 16.11.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 01.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 08.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 15.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 23.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 12.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 19.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021417


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYYAT 59,50 3.886.362 % 9,98  
MERIT 38,68 20.529.341 % 8,71  
OYAYO 6,89 2.569.229 % 8,33  
MEPET 3,44 17.057.913 % 8,18  
KENT 231,80 343.528 % 8,07  
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Dolar 14,6426 14,6443 % 0,08  
Euro 15,8151 15,8270 % 0,00  
Sterlin 19,0049 19,1002 % -0,27  
Frank 15,4362 15,5292 % -0,10  
Riyal 3,8930 3,9125 % 0,07  
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11:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.993 1.993 18,64  
Altın Gr. 938 938 8,79  
Cumhuriyet 6.148 6.241 2,00  
Tam 6.179 6.333 61,06  
Yarım 2.986 3.063 29,53  
Çeyrek 1.498 1.532 14,77  
Gümüş.Ons 25,86 25,88 0,20  
Gümüş Gr. 12,19 12,20 0,11  
B. Petrol 111 111 -0,57  
Seans Raporu 11:56
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