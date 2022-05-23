***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHisse Senedi 28.05.1987 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız PazarSermaye Benzeri Tahvil (yurtdışı) 06.12.2012 İngiltere London Stock Exchange Tahvil ve Bono PiyasasıTahvil (yurtdışı) 13.05.2014 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono PiyasasıTahvil (yurtdışı) 21.06.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono PiyasasıİTMK (yurtdışı) 13.10.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono PiyasasıİTMK (yurtdışı) 20.02.2018 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono PiyasasıTahvil (yurtdışı) 16.03.2018 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasasıİlave Ana Sermayeye Dahil Edilebilir Tahvil (AT1) (yurtdışı) 15.01.2019 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono PiyasasıTahvil (yurtdışı) 14.03.2019 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono PiyasasıSermaye Benzeri Tahvil (yurtiçi) 08.07.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıSermaye Benzeri Tahvil (yurtiçi) 07.10.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıTahvil (yurtdışı) 22.01.2020 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono PiyasasıSermaye Benzeri Tahvil (yurtdışı) 22.01.2021 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono PiyasasıFinansman Bonosu 10.08.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu 17.08.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıTahvil 24.08.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu 08.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu 15.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu 23.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu 12.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu 19.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu 26.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu 06.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu 12.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu 24.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiYAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. Faktoring işlemleri 130.000.000,00 129.938.103,82 TRY 99,95 Bağlı ortaklık (doğrudan+dolaylı sahiplik oranı %99,96)YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. Leasing işlemleri 389.927.705,00 389.903.866,20 TRY 99,99 Bağlı ortaklıkYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Aracılık hizmetleri 98.918.083,46 98.895.465,99 TRY 99,98 Bağlı ortaklıkYAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Portföy yönetimi 15.000.000,00 1.897.416,42 TRY 12,65 Bağlı ortaklık (doğrudan+dolaylı sahiplik oranı %99,95)YAPI KREDI BANK NEDERLAND N.V. Bankacılık 48.589.110,46 32.672.880,00 EUR 67,24 Bağlı ortaklık (doğrudan+dolaylı sahiplik oranı %100)YAPI KREDI BANK AZERBAYCAN Bankacılık 55.380.703,88 55.269.942,48 AZN 99,80 Bağlı ortaklık (doğrudan+dolaylı sahiplik oranı %100)YAPI KREDI HOLDING B.V. Yurt dışı finansal şirketlere yatırım 41.999.520,00 41.999.520,00 EUR 100 Bağlı ortaklıkYAPI KREDİ FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş. Finansal teknolojiler (fintech) 25.000.000,00 25.000.000,00 TRY 100 Bağlı ortaklıkYAPI KREDİ TEKNOLOJİ A.Ş. Bilişim, yazılım, araştırma, geliştirme ve danışmanlık 5.000.000,00 5.000.000,00 TRY 100 Bağlı ortaklıkYAPI KREDİ KÜLTÜR-SANAT YAYINCILILK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Kültür sanat hizmetleri 2.300.000,00 2.300.000,00 TRY 100 Bağlı ortaklıkENTERNASYONAL TURİZM YATIRIM A.Ş. Turizm yatırımları ve işletmeciliği 1.679.094,23 1.679.094,17 TRY 99,99 Bağlı ortaklıkSTICHTING CUSTODY SERVICES YKB Saklama hizmeti 125.000,00 0 EUR 0 Dolaylı Bağlı Ortaklık (dolaylı sahiplik oranı %100)YAPI KREDI MALTA LTD. Tasfiye halinde şirket 1.165,00 0 EUR 0 Dolaylı Bağlı Ortaklık (dolaylı sahiplik oranı %99,9)TANI PAZARLAMA VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Pazarlama, iletişim hizmetleri vb. 72.247.422,70 27.493.645,52 TRY 38,05 İştirakBANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMENTS S.A. Bankacılık 75.000.000,00 23.000.000,00 CHF 30,67 İştirakALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. Bireysel Sigortacılık, Bireysel Emeklilik işlemleri (BES) vs. 58.000.000,00 407,00 TRY 0,00 İştirak (doğrudan+dolaylı sahiplik oranı %20)KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. Kredi kayıt hizmetleri 7.425.000,00 1.350.000,00 TRY 18,18 İştirakBANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. Bankalararası kart hizmetleri 177.492.990,00 8.681.170,41 TRY 4,89 İştirakLYY TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Telekomünikasyon sektöründe yönetim, yatırım, danışmanlık hizmetleri 3.982.280.000,00 195.728.618,26 TRY 4,91 Sermayesine doğrudan iştirak edilmiş şirketBORSA İSTANBUL A.Ş. Borsa 423.234.000,00 1.284.639,67 TRY 0,30 Sermayesine doğrudan iştirak edilmiş şirketJCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. Derecelendirme hizmetleri 30.000.000,00 856.770,00 TRY 2,86 Sermayesine doğrudan iştirak edilmiş şirketBİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. İpotek Finansmanı faaliyetleri 50.000.000,00 4.166.665,00 TRY 8,33 Sermayesine doğrudan iştirak edilmiş şirketKREDİ GARANTİ FONU A.Ş. Kredi garanti fonu yönetimi 513.134.229,53 7.658.719,86 TRY 1,49 Sermayesine doğrudan iştirak edilmiş şirkethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031740BIST