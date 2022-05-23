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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.05.2022 14:57
***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 28.05.1987 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtdışı) 06.12.2012 İngiltere London Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 13.05.2014 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 21.06.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
İTMK (yurtdışı) 13.10.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
İTMK (yurtdışı) 20.02.2018 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 16.03.2018 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
İlave Ana Sermayeye Dahil Edilebilir Tahvil (AT1) (yurtdışı) 15.01.2019 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 14.03.2019 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtiçi) 08.07.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtiçi) 07.10.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (yurtdışı) 22.01.2020 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtdışı) 22.01.2021 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Finansman Bonosu 10.08.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 17.08.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil 24.08.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 08.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 15.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 23.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 12.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 19.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 26.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 06.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 12.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 24.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. Faktoring işlemleri 130.000.000,00 129.938.103,82 TRY 99,95 Bağlı ortaklık (doğrudan+dolaylı sahiplik oranı %99,96)
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. Leasing işlemleri 389.927.705,00 389.903.866,20 TRY 99,99 Bağlı ortaklık
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Aracılık hizmetleri 98.918.083,46 98.895.465,99 TRY 99,98 Bağlı ortaklık
YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Portföy yönetimi 15.000.000,00 1.897.416,42 TRY 12,65 Bağlı ortaklık (doğrudan+dolaylı sahiplik oranı %99,95)
YAPI KREDI BANK NEDERLAND N.V. Bankacılık 48.589.110,46 32.672.880,00 EUR 67,24 Bağlı ortaklık (doğrudan+dolaylı sahiplik oranı %100)
YAPI KREDI BANK AZERBAYCAN Bankacılık 55.380.703,88 55.269.942,48 AZN 99,80 Bağlı ortaklık (doğrudan+dolaylı sahiplik oranı %100)
YAPI KREDI HOLDING B.V. Yurt dışı finansal şirketlere yatırım 41.999.520,00 41.999.520,00 EUR 100 Bağlı ortaklık
YAPI KREDİ FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş. Finansal teknolojiler (fintech) 25.000.000,00 25.000.000,00 TRY 100 Bağlı ortaklık
YAPI KREDİ TEKNOLOJİ A.Ş. Bilişim, yazılım, araştırma, geliştirme ve danışmanlık 5.000.000,00 5.000.000,00 TRY 100 Bağlı ortaklık
YAPI KREDİ KÜLTÜR-SANAT YAYINCILILK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Kültür sanat hizmetleri 2.300.000,00 2.300.000,00 TRY 100 Bağlı ortaklık
ENTERNASYONAL TURİZM YATIRIM A.Ş. Turizm yatırımları ve işletmeciliği 1.679.094,23 1.679.094,17 TRY 99,99 Bağlı ortaklık
STICHTING CUSTODY SERVICES YKB Saklama hizmeti 125.000,00 0 EUR 0 Dolaylı Bağlı Ortaklık (dolaylı sahiplik oranı %100)
YAPI KREDI MALTA LTD. Tasfiye halinde şirket 1.165,00 0 EUR 0 Dolaylı Bağlı Ortaklık (dolaylı sahiplik oranı %99,9)
TANI PAZARLAMA VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Pazarlama, iletişim hizmetleri vb. 72.247.422,70 27.493.645,52 TRY 38,05 İştirak
BANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMENTS S.A. Bankacılık 75.000.000,00 23.000.000,00 CHF 30,67 İştirak
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. Bireysel Sigortacılık, Bireysel Emeklilik işlemleri (BES) vs. 58.000.000,00 407,00 TRY 0,00 İştirak (doğrudan+dolaylı sahiplik oranı %20)
KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. Kredi kayıt hizmetleri 7.425.000,00 1.350.000,00 TRY 18,18 İştirak
BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. Bankalararası kart hizmetleri 177.492.990,00 8.681.170,41 TRY 4,89 İştirak
LYY TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Telekomünikasyon sektöründe yönetim, yatırım, danışmanlık hizmetleri 3.982.280.000,00 195.728.618,26 TRY 4,91 Sermayesine doğrudan iştirak edilmiş şirket
BORSA İSTANBUL A.Ş. Borsa 423.234.000,00 1.284.639,67 TRY 0,30 Sermayesine doğrudan iştirak edilmiş şirket
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. Derecelendirme hizmetleri 30.000.000,00 856.770,00 TRY 2,86 Sermayesine doğrudan iştirak edilmiş şirket
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. İpotek Finansmanı faaliyetleri 50.000.000,00 4.166.665,00 TRY 8,33 Sermayesine doğrudan iştirak edilmiş şirket
KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. Kredi garanti fonu yönetimi 513.134.229,53 7.658.719,86 TRY 1,49 Sermayesine doğrudan iştirak edilmiş şirket




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031740


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JANTS 79,20 179.967.947 % 10,00  
MZHLD 52,25 6.051.883 % 9,95  
ORCAY 20,02 126.043.678 % 9,94  
KGYO 4,76 1.793.235 % 9,93  
POLHO 4,47 66.914.432 % 9,83  
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Riyal 4,2677 4,2891 % 0,87  
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17:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.864 1.865 11,07  
Altın Gr. 961 962 12,75  
Cumhuriyet 6.410 6.507 133,00  
Tam 6.379 6.540 133,74  
Yarım 3.083 3.164 64,69  
Çeyrek 1.546 1.582 32,35  
Gümüş.Ons 22,03 22,05 0,24  
Gümüş Gr. 11,35 11,36 0,20  
B. Petrol 111 111 0,20  
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