***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.10.2022 18:12
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 28.05.1987 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtdışı) 06.12.2012 İngiltere London Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 13.05.2014 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 21.06.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
İTMK (yurtdışı) 13.10.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
İTMK (yurtdışı) 20.02.2018 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 16.03.2018 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
İlave Ana Sermayeye Dahil Edilebilir Tahvil (AT1) (yurtdışı) 15.01.2019 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 14.03.2019 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtiçi) 08.07.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtiçi) 07.10.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (yurtdışı) 22.01.2020 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtdışı) 22.01.2021 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil 24.08.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 02.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 09.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 11.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 16.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 31.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 06.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 13.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 20.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 10.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YILDIRIM ALİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 31.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ücretlendirme Komitesi Üyesi Koç Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Koç Finansal Hizmetler A.Ş, Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekilliği ve Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi Üyesi
LEVENT ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 25.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi-Başkan Vekili, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Risk Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi Koç Holding A.Ş. CEO. Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Koç Grubu şirketleri Yönetim Kurulu görevleri Evet Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Risk Komitesi Başkanı, Kredi İzleme Komitesi Başkanı
GÖKHAN ERÜN Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 15.01.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Üyesi Koç Holding Bankacılık Grubu Başkanı, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. İcra Başkanı ve Murahhas Üyesi, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. iştirakleri Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Başkan Vekillikleri Evet Bağımsız Üye Değil İcra Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Üyesi
AHMET FADIL ASHABOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.09.2005 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi Koç Grubu şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kredi İzleme Komitesi Üyesi
AYKUT ÜMİT TAFTALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kare Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Yedek Üyesi
AHMET ÇİMENOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi-Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi, Risk Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi Koç Holding A.Ş. Baş Ekonomisti, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğinin 6(3)a maddesi çerçevesinde Denetim Komitesi'nde görev aldığından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sayılmaktadır. Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi, Risk Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi
NEVİN İMAMOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.02.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Koç Holding Finans Koordinatörü, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğinin 6(3)a maddesi çerçevesinde Denetim Komitesi'nde görev aldığından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sayılmaktadır. Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
VİRMA SÖKMEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.03.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Sarkuysan Elektrolikit Bakır San. ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912367 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi
MELİH POYRAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Risk Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi Koç Holding Strateji ve İş Geliştirme Direktörü, Tofaş ve Tanı Pazarlama ve İletişim Hizm. A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil Risk Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi
MEHMET TIRNAKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi Koç Holding Finans Koordinatörü Evet Bağımsız Üye SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğinin 6(3)a maddesi çerçevesinde Denetim Komitesi'nde görev aldığından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sayılmaktadır. Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi
POLAT ŞEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Risk Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Koç Holding A.Ş. CFO Evet Bağımsız Üye Değil Risk Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi
KEMAL UZUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Risk Komitesi Üyesi Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Koç Holding Denetim Grubu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Risk Komitesi Üyesi
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Saruhan Yücel Genel Müdür Yardımcısı
Atilla Başar Ergün Grup Direktörü
Defne Rabia Dilber Sayman Grup Direktörü
İdil İnkaya Direktör
Cüneyt Zeytinci Direktör
Fatoş Ebru Başcı Direktör
Levent Çavdar Direktör
Murat Altun Direktör
Raif Cağlar Argın Direktor
Pınar Bölgen Direktör
Emin Evren Kutlu Direktör
Vahit Sabri Nuhoğlu Direktör
Yılda Güngör Yıldırım Direktör
Alper Topaloğlu Müdür
Ezgi Bezel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068451
BIST