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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.03.2023 18:17
***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YILDIRIM ALİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 31.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ücretlendirme Komitesi Üyesi Koç Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Koç Finansal Hizmetler A.Ş, Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekilliği ve Üyelikleri Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi Üyesi
LEVENT ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 25.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi-Başkan Vekili, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Risk Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi Koç Holding A.Ş. CEO. Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Koç Grubu şirketleri Yönetim Kurulu görevleri Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Risk Komitesi Başkanı, Kredi İzleme Komitesi Başkanı
GÖKHAN ERÜN Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 15.01.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Üyesi Koç Holding Bankacılık Grubu Başkanı, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. İcra Başkanı ve Murahhas Üyesi, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. iştirakleri Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Başkan Vekillikleri Bağımsız Üye Değil İcra Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Üyesi
AHMET FADIL ASHABOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.09.2005 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi Koç Grubu şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kredi İzleme Komitesi Üyesi
AYKUT ÜMİT TAFTALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kare Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Yedek Üyesi
AHMET ÇİMENOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi-Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi, Risk Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi Koç Holding A.Ş. Baş Ekonomisti, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğinin 6(3)a maddesi çerçevesinde Denetim Komitesi'nde görev aldığından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sayılmaktadır. Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi, Risk Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi
NEVİN İMAMOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.02.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Koç Holding Finans Koordinatörü, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğinin 6(3)a maddesi çerçevesinde Denetim Komitesi'nde görev aldığından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sayılmaktadır. Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
VİRMA SÖKMEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.03.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Sarkuysan Elektrolikit Bakır San. ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115708 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi
POLAT ŞEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Risk Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Koç Holding A.Ş. CFO Bağımsız Üye Değil Risk Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi
KEMAL UZUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Risk Komitesi Üyesi Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Koç Holding Denetim Grubu Başkanı Bağımsız Üye Değil Risk Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GÖKHAN ERÜN Banka Genel Müdürü (CEO), Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, İcra Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Üyesi Bankacı Banka Genel Müdürü (CEO), Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, İcra Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Üyesi Koç Holding Bankacılık Grubu Başkanı, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. İcra Başkanı ve Murahhas Üyesi, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. iştirakleri Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Başkan Vekillikleri
SERKAN ÜLGEN Perakende Bankacılık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Bankacı Perakende Bankacılık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi, Perakende Bankacılık ve Kartlı Ödeme Sistemleri Grup Direktörü Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. iştirakleri Yönetim Kurulu görevleri
CEMAL AYBARS SANAL Hukuk Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Avukat Hukuk Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
MEHMET ERKAN ÖZDEMİR Uyum, İç Kontrol ve Risk Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, İcra Kurulu Üyesi Bankacı Uyum ve İç Kontrol Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Uyum Ofisi Genel Müdür Yardımcısı
DEMİR KARAASLAN Finansal Planlama ve Mali İşler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO), İcra Kurulu Üyesi Bankacı Perakende Krediler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Finansal Planlama ve Mali İşler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO), İcra Kurulu Üyesi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. iştirakleri Yönetim Kurulu görevleri
AKİF CAHİT ERDOĞAN Ticari ve KOBİ Bankacılık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Bankacı Ticari ve KOBİ Bankacılık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi, Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. iştirakleri Yönetim Kurulu görevleri
YAKUP DOĞAN Sınırsız Bankacılık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Bankacı Alternatif Dağıtım Kanalları Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Sınırsız Bankacılık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. iştirakleri Yönetim Kurulu görevleri
SARUHAN YÜCEL Hazine Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Bankacı Hazine Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi, Hazine Yönetimi/Bilanço Yönetimi ve Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Direktörü Yapı Kredi Yatrım Menkul Değerler A.Ş.'nin Yönetim Kurulunda görev almaktadır
ABDULLAH GEÇER İç Denetim Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı İç Denetim Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
MEHMET ERKAN AKBULUT Krediler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Bankacı Krediler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi, Tahsilat ve Tasfiye Yönetiminden sorumlu Tahsilat ve Tasfiye Yönetim Başkanı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. iştirakleri Yönetim Kurulu görevleri
MUHARREM KAAN ŞAKUL Kurumsal Bankacılık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcsı, İcra Kurulu Üyesi Bankacı Kurumsal Bankacılık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcsı, İcra Kurulu Üyesi, Kurumsal Bankacılık Satış Yönetim Başkanı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. iştirakleri Yönetim Kurulu görevleri
UĞUR GÖKHAN ÖZDİNÇ Teknoloji, Veri ve Süreç Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Bankacı Teknoloji, Veri ve Süreç Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi, İştirakler Uygulama Geliştirme ve BT Yönetişim Direktörü Yapı Kredi Teknoloji A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev almaktadır
ÖZDEN ÖNALDI İnsan Kaynakları, Organizasyon ve İç Hizmetler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Bankacı İnsan Kaynakları, Organizasyon ve İç Hizmetler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. iştirakleri Yönetim Kurulu görevleri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125976


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