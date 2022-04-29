***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
29.04.2022 18:13
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2022
Karar Sayısı
79/39
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025777
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,8493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0597
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8681
En Düşük
14,7579
18:0515,6501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0919
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
18:05911,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 10,70
|Açılış
|: 911,19
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler18:00
|EGSER
|23,76
|87.051.392
|% 10,00
|
|ARENA
|14,30
|24.913.556
|% 10,00
|
|OYAYO
|7,81
|8.227.437
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|39.027.008
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.116.854
|% 9,96
|
|LIDER
|22,86
|86.677.273
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|37.847.960
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|10.337.328
|% -9,94
|
|FORMT
|1,39
|18.230.176
|% -8,55
|
|TCELL
|21,60
|462.709.617
|% -6,49
|
|THYAO
|41,36
|5.342.853.058
|% 2,12
|
|GARAN
|14,99
|1.730.557.917
|% 0,07
|
|SISE
|18,12
|1.623.883.308
|% 2,32
|
|AKBNK
|8,93
|1.482.789.611
|% -0,45
|
|EREGL
|33,50
|1.384.612.584
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,65
|1.103.394.593
|% 0,00
|
|ODAS
|2,46
|546.934.515
|% 1,23
|
|YKBNK
|4,84
|1.069.413.971
|% -1,43
|
|SKBNK
|1,17
|223.851.658
|% -3,31
|
|AKBNK
|8,93
|1.482.789.611
|% -0,45
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8296
|14,8464
|% 0,38
|
|Euro
|15,6307
|15,6478
|% 0,58
|
|Sterlin
|18,5872
|18,6804
|% 1,22
|
|Frank
|15,2385
|15,3303
|% 0,59
|
|Riyal
|3,9476
|3,9674
|% 0,47
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|12,27
|
|Altın Gr.
|913
|913
|12,39
|
|Cumhuriyet
|6.081
|6.172
|100,00
|
|Tam
|6.057
|6.208
|105,91
|
|Yarım
|2.928
|3.003
|51,23
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|25,62
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,01
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|10,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,39
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 27 artarak (% 0.01 ) 2, 707
-
17:58XU100
Endeks 2, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 31, 484.00 milyon TL de
-
17:57KORDS
Yüzde 4.48 oranında artışla 45.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 235, 117 adet işlem
-
17:56KNFRT
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 207, 284 adet işlem
-
17:54UFUK
Yüzde 9.95 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 745 adet işlem