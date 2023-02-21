***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115728BIST