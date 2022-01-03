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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

03.01.2022 10:52
***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 30.12.2021 tarihli özel durum açıklamamız
Bankamızca MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilecek 8.500.000 GBP (İngiliz Sterlini) tutarındaki borçlanma aracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tertip ihraç belgesi ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987773


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Tam 5.227 5.364 178,61  
Yarım 2.527 2.595 86,40  
Çeyrek 1.267 1.297 43,20  
Gümüş.Ons 23,12 23,15 -0,13  
Gümüş Gr. 10,18 10,19 0,27  
B. Petrol 78,81 78,81 1,03  
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