***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
03.01.2022 10:52
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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30.12.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 30.12.2021 tarihli özel durum açıklamamız
Bankamızca MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilecek 8.500.000 GBP (İngiliz Sterlini) tutarındaki borçlanma aracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tertip ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987773
BIST
11:161.897
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 39,30
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.898
En Düşük
1.865
11:1613,6892
En Yüksek
|Değişim
|: 3,28%
|| 0,4347
|Açılış
|: 13,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
11:1615,5260
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 0,4197
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
15,0661
11:16802,09
En Yüksek
|Değişim
|: 2,88%
|| 22,42
|Açılış
|: 802,09
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler11:14
|CRFSA
|42,02
|2.680.792
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.246.467
|% 9,98
|
|KRSTL
|2,82
|65.609.054
|% 9,73
|
|SONME
|39,80
|408.268
|% 9,04
|
|BANVT
|101,20
|5.264.192
|% 7,83
|
|DOBUR
|64,25
|781.023
|% -8,87
|
|BAGFS
|16,43
|24.228.138
|% -6,11
|
|RALYH
|12,60
|14.831.882
|% -4,91
|
|NIBAS
|14,37
|11.161.732
|% -3,69
|
|KERVN
|0,58
|88.160
|% -3,33
|
|GARAN
|11,44
|575.820.468
|% 1,51
|
|EREGL
|28,74
|376.014.720
|% 2,06
|
|YKBNK
|3,43
|359.644.834
|% 1,48
|
|THYAO
|20,36
|337.985.285
|% 1,70
|
|BIMAS
|63,65
|316.823.895
|% 3,83
|
|YKBNK
|3,43
|359.644.834
|% 1,48
|
|ODAS
|1,39
|113.773.090
|% 3,73
|
|EKGYO
|2,19
|117.314.553
|% 2,34
|
|GARAN
|11,44
|575.820.468
|% 1,51
|
|TSKB
|1,46
|61.372.658
|% 1,39
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6619
|13,6892
|% 3,28
|
|Euro
|15,4746
|15,5260
|% 2,78
|
|Sterlin
|18,4524
|18,5450
|% 3,25
|
|Frank
|14,9272
|15,0171
|% 3,16
|
|Riyal
|3,6399
|3,6581
|% 3,41
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-6,75
|
|Altın Gr.
|803
|803
|23,56
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,18
|10,19
|0,27
|
|B. Petrol
|78,81
|78,81
|1,03
|
Seans Raporu
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