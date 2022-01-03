***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 30.12.2021 tarihli özel durum açıklamamızBankamızca MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilecek 8.500.000 GBP (İngiliz Sterlini) tutarındaki borçlanma aracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tertip ihraç belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987773BIST