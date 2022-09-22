***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
22.09.2022 11:20
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 19.09.2022 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızca MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilecek 20.726.000 GBP tutarındaki borçlanma aracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tertip ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064638
BIST
11:183.282
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 36,25
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.292
En Düşük
3.237
11:1818,3702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0432
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,3822
En Düşük
18,3174
11:1818,2056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1766
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2215
En Düşük
18,0126
11:18986,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,52
|Açılış
|: 986,00
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
987,89
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler11:16
|ULUSE
|130,60
|15.962.266
|% 9,93
|
|SMRTG
|57,05
|213.343.387
|% 9,92
|
|CRDFA
|3,71
|17.587.372
|% 9,76
|
|ULUFA
|7,87
|25.575.740
|% 9,46
|
|UNLU
|7,09
|32.817.792
|% 8,74
|
|PINSU
|7,22
|17.256.533
|% -9,98
|
|ISGYO
|11,23
|3.913.543
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|21.419.923
|% -9,78
|
|SKBNK
|2,84
|287.365.352
|% -8,97
|
|ATSYH
|128,80
|3.152.638
|% -7,34
|
|THYAO
|70,50
|1.166.390.638
|% 1,08
|
|SISE
|27,54
|1.154.896.040
|% 2,53
|
|YKBNK
|7,17
|751.195.532
|% 2,58
|
|SASA
|58,35
|692.849.279
|% 1,66
|
|AKBNK
|11,68
|647.766.515
|% 1,39
|
|EKGYO
|3,92
|561.356.450
|% 0,51
|
|ZOREN
|4,10
|552.095.615
|% 3,54
|
|YKBNK
|7,17
|751.195.532
|% 2,58
|
|SKBNK
|2,84
|287.365.352
|% -8,97
|
|AKBNK
|11,68
|647.766.515
|% 1,39
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3576
|18,3696
|% 0,23
|
|Euro
|18,1884
|18,2067
|% 0,99
|
|Sterlin
|20,6770
|20,7807
|% 0,40
|
|Frank
|18,6775
|18,7900
|% -1,13
|
|Riyal
|4,8654
|4,8898
|% 0,17
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|-1,03
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-3,34
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.667
|6.745
|-51,00
|
|Yarım
|3.248
|3.297
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.649
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,65
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|0,00
|
|B. Petrol
|90,92
|90,92
|1,09
|