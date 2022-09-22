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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

22.09.2022 11:20
***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.09.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 19.09.2022 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızca MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilecek 20.726.000 GBP tutarındaki borçlanma aracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tertip ihraç belgesi ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064638


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