***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
22.09.2022 11:21
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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19.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 19.09.2022 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızca MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilecek 18.300.000 GBP tutarındaki borçlanma aracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tertip ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064639
BIST
11:183.282
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 36,25
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.292
En Düşük
3.237
11:1818,3702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0432
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,3822
En Düşük
18,3174
11:1818,2056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1766
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2215
En Düşük
18,0126
11:18986,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,52
|Açılış
|: 986,00
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
987,89
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler11:18
|ULUSE
|130,60
|15.975.064
|% 9,93
|
|SMRTG
|57,05
|217.131.336
|% 9,92
|
|CRDFA
|3,71
|17.607.569
|% 9,76
|
|ULUFA
|7,88
|26.209.528
|% 9,60
|
|UNLU
|7,11
|33.321.971
|% 9,05
|
|PINSU
|7,22
|17.320.509
|% -9,98
|
|ISGYO
|11,23
|4.441.061
|% -9,94
|
|SKBNK
|2,81
|306.853.890
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|21.578.364
|% -9,78
|
|ATSYH
|128,80
|3.152.638
|% -7,34
|
|THYAO
|70,25
|1.232.462.078
|% 0,72
|
|SISE
|27,52
|1.180.880.334
|% 2,46
|
|YKBNK
|7,16
|774.179.769
|% 2,43
|
|SASA
|58,40
|710.594.748
|% 1,74
|
|AKBNK
|11,69
|659.419.576
|% 1,48
|
|EKGYO
|3,93
|580.765.729
|% 0,77
|
|ZOREN
|4,09
|563.223.864
|% 3,28
|
|YKBNK
|7,16
|774.179.769
|% 2,43
|
|SKBNK
|2,81
|306.853.890
|% -9,94
|
|AKBNK
|11,69
|659.419.576
|% 1,48
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3550
|18,3702
|% 0,24
|
|Euro
|18,1858
|18,2056
|% 0,98
|
|Sterlin
|20,7026
|20,8065
|% 0,52
|
|Frank
|18,6766
|18,7891
|% -1,14
|
|Riyal
|4,8654
|4,8898
|% 0,17
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|-9,99
|
|Altın Gr.
|979
|980
|-6,98
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.644
|6.724
|-72,00
|
|Yarım
|3.238
|3.287
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.644
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,50
|19,53
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,48
|-0,07
|
|B. Petrol
|90,63
|90,63
|0,80
|
Seans Raporu
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