***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
20.10.2022 16:51
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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18.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 18.10.2022 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızca MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilecek 21.775.000 GBP tutarındaki borçlanma aracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tertip ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073104
BIST
18:053.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 20,51
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
18:0518,5906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0053
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
18:0518,2908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1172
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3421
En Düşük
18,1338
18:05983,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 10,85
|Açılış
|: 983,22
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
984,12
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|300,30
|27.709.854
|% 10,00
|
|YUNSA
|74,30
|57.764.151
|% 9,99
|
|CRFSA
|56,70
|218.445.675
|% 9,99
|
|CMBTN
|374,50
|35.040.103
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|18.935.700
|% 9,99
|
|KAPLM
|93,35
|53.693.014
|% -9,19
|
|BRKO
|1,71
|3.215.255
|% -5,52
|
|BRMEN
|2,67
|838.671
|% -4,98
|
|ANSGR
|9,01
|20.453.941
|% -4,96
|
|DYOBY
|21,56
|63.976.277
|% -4,69
|
|THYAO
|99,05
|7.977.922.517
|% 1,69
|
|YKBNK
|9,69
|5.630.027.393
|% -0,41
|
|AKBNK
|15,75
|5.299.425.791
|% 0,25
|
|HALKB
|8,70
|5.147.838.409
|% 2,11
|
|ISCTR
|9,89
|4.370.847.319
|% -2,08
|
|EKGYO
|4,50
|3.604.326.973
|% 1,12
|
|HALKB
|8,70
|5.147.838.409
|% 2,11
|
|YKBNK
|9,69
|5.630.027.393
|% -0,41
|
|VAKBN
|8,83
|4.212.048.889
|% 2,67
|
|TSKB
|2,80
|1.237.200.172
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5838
|18,5906
|% -0,03
|
|Euro
|18,2766
|18,2908
|% 0,64
|
|Sterlin
|20,9584
|21,0636
|% 0,95
|
|Frank
|18,5084
|18,6199
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9312
|4,9560
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|15,98
|
|Altın Gr.
|984
|984
|11,33
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.687
|6.772
|59,00
|
|Yarım
|3.258
|3.311
|29,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.657
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,97
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,33
|0,30
|
|B. Petrol
|93,89
|93,89
|1,48
|