***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
01.12.2022 10:20
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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25.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 25.11.2022 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızca MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilecek 40.500.000 GBP tutarındaki borçlanma aracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tertip ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083379
BIST
11:115.067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 89,60
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
11:1118,6419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
11:1119,4143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0168
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
11:111.064,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,59
|Açılış
|: 1.064,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler11:11
|GENIL
|44,88
|18.781.203
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|24.513.643
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.078.509
|% 10,00
|
|SNICA
|35,46
|327.670.303
|% 9,99
|
|KSTUR
|368,70
|1.099.463
|% 9,99
|
|COSMO
|90,90
|885.093
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,68
|104.884
|% -8,00
|
|YONGA
|42,30
|433.448
|% -7,24
|
|EUYO
|4,64
|5.887.817
|% -5,50
|
|PRDGS
|14,25
|26.335.330
|% -4,43
|
|THYAO
|124,20
|2.641.311.821
|% 3,50
|
|KRDMD
|15,23
|1.715.189.086
|% 3,39
|
|SISE
|39,64
|1.702.154.084
|% 1,38
|
|PETKM
|18,26
|1.393.009.999
|% 2,07
|
|KOZAL
|385,40
|1.250.233.663
|% 4,73
|
|KRDMD
|15,23
|1.715.189.086
|% 3,39
|
|YKBNK
|12,04
|1.149.839.268
|% -0,08
|
|SKBNK
|2,73
|237.176.997
|% 0,74
|
|EKGYO
|7,04
|571.415.403
|% 2,18
|
|PETKM
|18,26
|1.393.009.999
|% 2,07
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6378
|18,6419
|% 0,05
|
|Euro
|19,4070
|19,4143
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,4675
|22,5802
|% 0,34
|
|Frank
|19,6727
|19,7912
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9436
|4,9684
|% 0,04
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|7,49
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|3,89
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.096
|7.163
|8,00
|
|Yarım
|3.442
|3.502
|4,00
|
|Çeyrek
|1.726
|1.750
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,18
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,27
|13,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|86,57
|86,57
|-0,40
|
Seans Raporu
11:11
daha fazla
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11:26EDIP
Yüzde 8.51 oranında artışla 9.95 lira fiyatla işlem gören hissede 970, 646 adet işlem
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11:25YATAS
Yüzde 7.72 oranında artışla 30.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 958, 719 adet işlem
-
11:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 43 artarak (% 1.73 ) 4, 446
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11:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YYAPI, GENIL, SNICA, KSTUR, YGYO, ALFAS, YESIL, MERIT, OZSUB, UZERB
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11:23
IZMDC, VAKKO, YESIL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında