***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
19.12.2022 18:15
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 15.12.2022 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızca MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilecek 22.374.000 GBP tutarındaki borçlanma aracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tertip ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088487
BIST
18:055.392
En Yüksek
|Değişim
|: 3,41%
|| 177,62
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.404
En Düşük
5.268
18:0518,6550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6592
En Düşük
18,6299
18:0519,8437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0609
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8437
En Düşük
19,7630
18:051.072,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,68
|Açılış
|: 1.072,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.071,50
|
1.072,60
En Düşük
1.071,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UMPAS
|5,17
|3.275.299
|% 300,78
|
|TSKB
|5,50
|1.789.052.872
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,52
|1.191.734.555
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|2.155.419
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.986.424
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|23.448.042
|% -10,00
|
|EUREN
|12,90
|1.113.075.988
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,97
|7.655.804
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|59.614.591
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|2.642.472
|% -9,96
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|THYAO
|143,30
|7.226.233.080
|% 2,87
|
|AKBNK
|20,50
|6.323.324.818
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|EKGYO
|8,28
|5.364.566.340
|% 0,73
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ALBRK
|3,83
|1.559.808.367
|% 9,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6336
|18,6563
|% 0,03
|
|Euro
|19,7291
|19,8384
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,5881
|22,7013
|% 0,04
|
|Frank
|19,9804
|20,1008
|% -0,00
|
|Riyal
|4,9419
|4,9667
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.789
|0,35
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.072
|0,60
|
|Cumhuriyet
|7.214
|7.323
|-2,00
|
|Tam
|7.224
|7.289
|-1,00
|
|Yarım
|3.498
|3.564
|0,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.781
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,05
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,78
|13,82
|0,05
|
|B. Petrol
|80,16
|80,16
|0,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 6.72 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 790, 403 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 46 üstünde . İşlem hacmi 128, 067.00 milyon TL de
-
17:56GEDIK
Yüzde 8.15 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 421, 441 adet işlem
-
17:55SANEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 150 adet işlem
-
17:54PEGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 781, 765 adet işlem