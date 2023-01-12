***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
12.01.2023 10:04
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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09.01.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 09.01.2023 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızca MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilecek 24.752.000 GBP tutarındaki borçlanma aracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tertip ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100687
BIST
10:234.842
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 113,61
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.887
En Düşük
4.827
10:2318,7850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,7897
En Düşük
18,7082
10:2320,2353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0451
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,2567
En Düşük
20,1704
10:231.136,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,97
|Açılış
|: 1.136,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,27
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler10:23
|SDTTR
|62,30
|5.830.221
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|1.829.404
|% 9,96
|
|BFREN
|4.539,90
|34.720.658
|% 7,96
|
|KUYAS
|22,48
|5.779.591
|% 7,66
|
|PAGYO
|27,96
|330.263
|% 6,96
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|AYES
|26,50
|2.099.564
|% -7,02
|
|YBTAS
|60.600,00
|781.927
|% -5,30
|
|MRGYO
|4,96
|1.728.147
|% -4,62
|
|THYAO
|130,10
|1.566.799.481
|% 3,83
|
|ASELS
|54,35
|674.778.271
|% 2,94
|
|KOZAL
|534,40
|526.737.753
|% 3,01
|
|TUPRS
|490,00
|502.301.348
|% 3,59
|
|KRDMD
|17,64
|501.751.465
|% 2,62
|
|EKGYO
|8,34
|376.052.734
|% 3,22
|
|YKBNK
|8,91
|365.506.336
|% 3,73
|
|KRDMD
|17,64
|501.751.465
|% 2,62
|
|AKBNK
|16,46
|346.304.415
|% 2,24
|
|PETKM
|17,06
|338.454.683
|% 2,34
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7825
|18,7850
|% 0,06
|
|Euro
|20,2251
|20,2353
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,7331
|22,8471
|% -0,00
|
|Frank
|20,0370
|20,1577
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9852
|5,0102
|% 0,04
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|4,24
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|4,17
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.682
|7.743
|10,00
|
|Yarım
|3.732
|3.789
|6,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.894
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|0,12
|
|B. Petrol
|82,62
|82,62
|-0,05
|