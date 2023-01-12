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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

12.01.2023 10:04
***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 09.01.2023 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızca MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilecek 24.752.000 GBP tutarındaki borçlanma aracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tertip ihraç belgesi ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100687


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Yarım 3.732 3.789 6,00  
Çeyrek 1.866 1.894 3,00  
Gümüş.Ons 23,62 23,65 0,22  
Gümüş Gr. 14,24 14,26 0,12  
B. Petrol 82,62 82,62 -0,05  
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