***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
20.01.2023 10:44
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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17.01.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 17.01.2023 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızca MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilecek 21.833.000 GBP tutarındaki borçlanma aracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tertip ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103364
BIST
10:465.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 41,10
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.470
En Düşük
5.436
10:4618,8058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0174
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8388
En Düşük
18,7193
10:4620,3872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0427
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,4246
En Düşük
20,3003
10:461.166,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,32
|Açılış
|: 1.166,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler10:46
|SOKE
|14,57
|17.741.379
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|2.614.841
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|6.965.516
|% 9,89
|
|BNTAS
|7,46
|21.359.617
|% 9,87
|
|PKART
|28,40
|30.378.085
|% 9,06
|
|BRKSN
|12,05
|4.566.854
|% -7,24
|
|PRDGS
|8,70
|31.120.383
|% -6,35
|
|ZOREN
|5,87
|279.477.401
|% -4,55
|
|ATSYH
|105,80
|635.223
|% -4,34
|
|ETYAT
|5,17
|1.688.550
|% -4,26
|
|THYAO
|155,00
|2.020.875.868
|% 0,26
|
|EREGL
|40,76
|1.019.339.824
|% 0,99
|
|ASELS
|62,85
|1.017.030.437
|% 1,86
|
|TCELL
|39,12
|942.738.314
|% 4,82
|
|KOZAL
|587,60
|887.312.167
|% -0,07
|
|EKGYO
|8,57
|765.905.317
|% 1,66
|
|SKBNK
|2,91
|225.767.609
|% 2,11
|
|TSKB
|4,68
|236.132.338
|% 4,46
|
|ZOREN
|5,87
|279.477.401
|% -4,55
|
|KRDMD
|19,49
|858.644.349
|% 0,88
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7991
|18,8058
|% 0,09
|
|Euro
|20,3788
|20,3872
|% 0,21
|
|Sterlin
|23,1656
|23,2817
|% -0,19
|
|Frank
|20,4286
|20,5516
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9903
|5,0153
|% 0,06
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-3,13
|
|Altın Gr.
|1.166
|1.166
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.907
|7.973
|-15,00
|
|Yarım
|3.853
|3.901
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.932
|1.951
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,49
|14,51
|0,07
|
|B. Petrol
|86,60
|86,60
|0,44
|
Seans Raporu
10:46
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