***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 17.03.2020 tarihli kararı ile Bankamızın 13 Mart 2020 günü yapılan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu yeniden oluşturulmuş olduğundan bu doğrultuda Yönetim Kurulumuz tarafından kurulan Komitelere, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6. maddesinin (3)a fıkrası çerçevesinde Denetim Komitesi'nde Başkan olarak görevlendirilen Ahmet Çimenoğlu ve Üye olarak görevlendirilen Nevin İpek'in de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sayılmak suretiyle aşağıda belirtilen üyelerin atanmasına karar verilmiştir.Denetim Komitesi: Ahmet Çimenoğlu (Başkan), Nevin İpek (Üye)Kurumsal Yönetim Komitesi: Virma Sökmen (Başkan), Nevin İpek (Üye), M. Erkan Özdemir (Üye)Kredi Komitesi: Gökhan Erün (Başkan), Ahmet Çimenoğlu (Üye), Virma Sökmen (Üye), A. Ümit Taftalı (Yedek Üye), Levent Çakıroğlu (Yedek Üye)Ücretlendirme Komitesi: Y. Ali Koç (Üye), Levent Çakıroğlu (Üye)Yönetim Kurulu komitelerinin çalışma esaslarına ilişkin bilgi Banka web sitesinde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830135BIST