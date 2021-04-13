Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

13.04.2021 09:00



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 12.04.2021 tarihli kararı ile
- Bankamız bünyesinde "Risk Komitesi" ve "Kredi İzleme Komitesi" kurulmasına,
- Bankamızın 25 Mart 2021 günü yapılan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu yeniden oluşturulmuş olduğundan bu doğrultuda Yönetim Kurulumuz tarafından daha önce kurulan ve yeni kurulan Komitelere, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6. maddesinin (3)a fıkrası çerçevesinde Denetim Komitesi'nde Başkan olarak görevlendirilen Ahmet Çimenoğlu ve Üye olarak görevlendirilen Nevin İpek ve Mehmet Tırnaklı'nın da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sayılmak suretiyle aşağıda belirtilen üyelerin atanmasına karar verilmiştir.
Denetim Komitesi: Ahmet Çimenoğlu (Başkan), Nevin İpek (Üye), Mehmet Tırnaklı (Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi: Virma Sökmen (Başkan), Nevin İpek (Üye), M. Erkan Özdemir (Üye)
Kredi Komitesi: Gökhan Erün (Başkan), Ahmet Çimenoğlu (Üye), Virma Sökmen (Üye), Mehmet Tırnaklı (Üye), A. Ümit Taftalı (Yedek Üye), Levent Çakıroğlu (Yedek Üye)
Ücretlendirme Komitesi: Y. Ali Koç (Üye), Levent Çakıroğlu (Üye)
Risk Komitesi: Levent Çakıroğlu (Üye), Gökhan Erün (Üye), Ahmet Çimenoğlu (Üye), Melih Poyraz (Üye)
Kredi İzleme Komitesi: Levent Çakıroğlu (Üye), Ahmet F. Ashaboğlu (Üye), Ahmet Çimenoğlu (Üye), Virma Sökmen (Üye), Mehmet Tırnaklı (Üye), Melih Poyraz (Üye)
Yönetim Kurulu komitelerinin çalışma esaslarına ilişkin bilgi Banka web sitesinde yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927050


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.376
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.376  
En Yüksek
1.398 En Düşük
1.375
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QUAGR 19,91 767.192 % 10,00  
ORMA 33,88 2.483.273 % 10,00  
KENT 372,90 5.331.470 % 10,00  
PENGD 4,51 154.399.010 % 10,00  
TUREX 15,97 990.076 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1508 8,1705 % 0,26  
Euro 9,6938 9,7202 % 0,04  
Sterlin 11,1495 11,2054 % -0,16  
Frank 8,7735 8,8263 % -0,32  
Riyal 2,1651 2,1760 % -0,06  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.726 1.726 -6,76  
Altın Gr. 453 453 -1,07  
Cumhuriyet 3.007 3.052 -20,00  
Tam 2.993 3.068 -19,41  
Yarım 1.447 1.484 -9,39  
Çeyrek 726 742 -4,70  
Gümüş.Ons 24,75 24,78 -0,04  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 -0,02  
B. Petrol 63,45 63,45 0,17  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru