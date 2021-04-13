***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 12.04.2021 tarihli kararı ile- Bankamız bünyesinde "Risk Komitesi" ve "Kredi İzleme Komitesi" kurulmasına,- Bankamızın 25 Mart 2021 günü yapılan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu yeniden oluşturulmuş olduğundan bu doğrultuda Yönetim Kurulumuz tarafından daha önce kurulan ve yeni kurulan Komitelere, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6. maddesinin (3)a fıkrası çerçevesinde Denetim Komitesi'nde Başkan olarak görevlendirilen Ahmet Çimenoğlu ve Üye olarak görevlendirilen Nevin İpek ve Mehmet Tırnaklı'nın da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sayılmak suretiyle aşağıda belirtilen üyelerin atanmasına karar verilmiştir.Denetim Komitesi: Ahmet Çimenoğlu (Başkan), Nevin İpek (Üye), Mehmet Tırnaklı (Üye)Kurumsal Yönetim Komitesi: Virma Sökmen (Başkan), Nevin İpek (Üye), M. Erkan Özdemir (Üye)Kredi Komitesi: Gökhan Erün (Başkan), Ahmet Çimenoğlu (Üye), Virma Sökmen (Üye), Mehmet Tırnaklı (Üye), A. Ümit Taftalı (Yedek Üye), Levent Çakıroğlu (Yedek Üye)Ücretlendirme Komitesi: Y. Ali Koç (Üye), Levent Çakıroğlu (Üye)Risk Komitesi: Levent Çakıroğlu (Üye), Gökhan Erün (Üye), Ahmet Çimenoğlu (Üye), Melih Poyraz (Üye)Kredi İzleme Komitesi: Levent Çakıroğlu (Üye), Ahmet F. Ashaboğlu (Üye), Ahmet Çimenoğlu (Üye), Virma Sökmen (Üye), Mehmet Tırnaklı (Üye), Melih Poyraz (Üye)Yönetim Kurulu komitelerinin çalışma esaslarına ilişkin bilgi Banka web sitesinde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927050BIST