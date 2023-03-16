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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

16.03.2023 20:31
***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 16.03.2023 tarihli kararı ile
Bankamızın 16 Mart 2023 günü yapılan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu yeniden oluşturulmuş olduğundan bu doğrultuda Yönetim Kurulumuz tarafından daha önce kurulan Komitelere, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6. maddesinin (3)a fıkrası çerçevesinde Denetim Komitesi'nde Başkan olarak görevlendirilen Ahmet Çimenoğlu ve Üye olarak görevlendirilen Nevin İpek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sayılmak suretiyle aşağıda belirtilen üyelerin atanmasına karar verilmiştir.
Denetim Komitesi: Ahmet Çimenoğlu (Başkan), Nevin İpek (Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi: Virma Sökmen (Başkan), Nevin İpek (Üye), M. Erkan Özdemir (Üye)
Kredi Komitesi: Gökhan Erün (Başkan), Ahmet Çimenoğlu (Üye), Virma Sökmen (Üye), A. Ümit Taftalı (Yedek Üye), Levent Çakıroğlu (Yedek Üye)
Ücretlendirme Komitesi: Y. Ali Koç (Üye), Levent Çakıroğlu (Üye)
Risk Komitesi: Levent Çakıroğlu (Başkan), Gökhan Erün (Üye), Ahmet Çimenoğlu (Üye), Polat Şen (Üye), Kemal Uzun (Üye)
Kredi İzleme Komitesi: Levent Çakıroğlu (Başkan), Ahmet F. Ashaboğlu (Üye), Ahmet Çimenoğlu (Üye), Virma Sökmen (Üye), Polat Şen (Üye)
Yönetim Kurulu komitelerinin çalışma esaslarına ilişkin bilgi Banka web sitesinde yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125720


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