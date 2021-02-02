***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01/01/2020-31/12/2020 dönemine ait Faaliyet Raporumuz ilişikte PDF dosya olarak sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907098BIST