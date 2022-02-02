***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
02.02.2022 21:28
***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01/01/2021-31/12/2021 dönemine ait Faaliyet Raporumuz ilişikte PDF dosya olarak sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999092
BIST
12:471.960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,10
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.943
12:4713,5526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0171
|Açılış
|: 13,5370
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5400
|
13,6023
En Düşük
13,5079
12:4715,5543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0250
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
15,5933
En Düşük
15,4824
12:47788,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,06
|Açılış
|: 788,90
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
790,69
En Düşük
784,02
BIST En Aktif Hisseler12:47
|PKENT
|406,10
|9.970.193
|% 9,99
|
|TETMT
|346,20
|9.354.353
|% 8,77
|
|OZGYO
|2,45
|68.658.243
|% 8,41
|
|MAALT
|284,90
|26.887.824
|% 7,63
|
|BRSAN
|27,40
|56.997.397
|% 6,61
|
|ORCAY
|51,55
|20.852.220
|% -9,96
|
|SANEL
|11,88
|11.369.790
|% -9,93
|
|UZERB
|39,70
|58.994
|% -7,46
|
|DIRIT
|3,26
|108.085
|% -7,12
|
|EDATA
|24,40
|146.888
|% -5,79
|
|THYAO
|27,08
|1.205.631.619
|% 0,22
|
|YKBNK
|4,09
|963.811.184
|% 0,25
|
|KRDMD
|11,17
|688.423.156
|% -0,53
|
|TOASO
|82,75
|356.109.214
|% 1,35
|
|GARAN
|11,92
|330.950.220
|% -0,17
|
|YKBNK
|4,09
|963.811.184
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,38
|204.929.729
|% 0,00
|
|TSKB
|1,52
|108.551.213
|% -2,56
|
|KRDMD
|11,17
|688.423.156
|% -0,53
|
|ODAS
|1,31
|60.338.187
|% -1,50
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5506
|13,5526
|% -0,13
|
|Euro
|15,5433
|15,5543
|% 0,16
|
|Sterlin
|18,3402
|18,4321
|% -0,24
|
|Frank
|14,6484
|14,7366
|% -0,11
|
|Riyal
|3,6022
|3,6202
|% -0,09
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|5,81
|
|Altın Gr.
|789
|789
|0,94
|
|Cumhuriyet
|5.234
|5.313
|12,00
|
|Tam
|5.213
|5.343
|15,38
|
|Yarım
|2.520
|2.585
|7,44
|
|Çeyrek
|1.264
|1.292
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,57
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|0,06
|
|B. Petrol
|92,53
|92,53
|1,42
|