***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
17.02.2020 18:13
***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/02/2020
Karar Sayısı
1465
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 1465 KARAR SAYISI : 17.02.2020 Şirketimizce hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan, 2019 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur. Şirketimizce hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda •Tarafımızca incelendiğini, •Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, •Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, Nurgün EYÜBOĞLU T. Fatih TORUN M. Serkan KESKİN Yönetim Kurulu ÜyesiYönetim Kurulu Üyesi - Genel MüdürGenel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819643
BIST
18:05120.792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 640,42
|Açılış
|: 120.982
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|Önceki Kapanış
|: 120.151
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121.242
En Düşük
120.561
18:056,0508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
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|Açılış
|: 6,0490
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|Önceki Kapanış
|: 6,0510
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6,0586
En Düşük
6,0370
18:056,5556
En Yüksek
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|: -0,08%
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|Açılış
|: 6,5550
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|Önceki Kapanış
|: 6,5570
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En Düşük
6,5445
18:05307,64
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|: -0,14%
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|Açılış
|: 307,64
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|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|5,59
|317.674.980
|% 19,96
|
|GSRAY
|3,45
|1.121.728.778
|% 19,79
|
|YKGYO
|3,62
|44.775.766
|% 16,40
|
|GUBRF
|18,08
|399.171.773
|% 15,82
|
|GYHOL
|29,40
|1.348.750
|% 14,84
|
|ARDYZ
|15,81
|38.395.305
|% -12,17
|
|BAGFS
|17,55
|33.599.863
|% -10,73
|
|ERBOS
|24,56
|22.094.876
|% -10,63
|
|HUBVC
|39,58
|58.596.442
|% -8,34
|
|QNBFL
|141,50
|4.123.558
|% -8,12
|
|ASELS
|28,94
|2.114.108.591
|% -0,48
|
|THYAO
|15,29
|1.951.045.411
|% 2,69
|
|GSRAY
|3,45
|1.121.728.778
|% 19,79
|
|ODAS
|2,36
|1.105.543.236
|% 9,77
|
|PETKM
|4,16
|562.600.269
|% 0,24
|
|ODAS
|2,36
|1.105.543.236
|% 9,77
|
|GSRAY
|3,45
|1.121.728.778
|% 19,79
|
|KRDMD
|2,97
|513.855.081
|% 2,41
|
|PETKM
|4,16
|562.600.269
|% 0,24
|
|BJKAS
|2,97
|383.633.416
|% 3,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8455
|7,8848
|% -0,39
|
|Frank
|6,1405
|6,1775
|% -0,01
|
|Riyal
|1,6080
|1,6160
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|-1,03
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|57,62
|57,62
|0,29
|
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