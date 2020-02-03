***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERCari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler389.928 2 0 -34.600 0 -2.142 0 0 0 0 0 0 1.468.977 144.024 256.980 0 2.223.169TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.579 0 0 0 -35.579Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.579 0 0 0 -35.579Yeni Bakiye389.928 2 0 -34.600 0 -2.142 0 0 0 0 0 0 1.433.398 144.024 256.980 0 2.187.590Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -484 4.782 0 0 0 0 0 0 0 359.491 0 363.789Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236.895 20.085 -256.980 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236.895 0 -236.895 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.085 -20.085 0 0Dönem Sonu Bakiyeler389.928 2 0 -34.600 0 -2.626 4.782 0 0 0 0 0 1.670.293 164.109 359.491 0 2.551.379Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ929.095FAKTORİNG GELİRLERİFaktoring Alacaklarından Alınan FaizlerİskontoluDiğerFaktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve KomisyonlarİskontoluDiğerFİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERFinansman Kredilerinden Alınan FaizlerFinansman Kredilerinden Alınan Ücret ve KomisyonlarKİRALAMA GELİRLERİ929.095Finansal Kiralama Gelirleri929.045Faaliyet Kiralaması Gelirleri50Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve KomisyonlarFİNANSMAN GİDERLERİ (-)-413.274Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-356.622Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen FaizlerKiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-426İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-49.783Diğer Faiz GiderleriVerilen Ücret ve Komisyonlar-6.443BRÜT KAR (ZARAR)515.821ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)17 -57.534Personel Giderleri-36.301Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-264Araştırma ve Geliştirme GiderleriGenel İşletme Giderleri-18.444Diğer-2.525BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)458.287DİĞER FAALİYET GELİRLERİ18 105.558Bankalardan Alınan Faizler9.913Menkul Değerlerden Alınan FaizlerTemettü GelirleriSermaye Piyasası İşlemleri KarıTürev Finansal İşlemler Karı53.179Kambiyo İşlemleri KarıDiğer42.463KARŞILIK GİDERLERİ-154.869Özel Karşılıklar-102.370Beklenen Zarar Karşılıkları-45.919Genel KarşılıklarDiğer17 -6.580DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)18 -41.085Menkul Değerler Değer Düşüş GideriDuran Varlıklar Değer Düşüş GiderleriSermaye Piyasası İşlemleri ZararıTürev Finansal İşlemlerden Zarar-32.467Kambiyo İşlemleri Zararı-8.618DiğerNET FAALİYET KARI (ZARARI)367.891BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)73.734NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)441.625SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)19 -82.134Cari Vergi Karşılığı-67.177Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-14.957Ertelenmiş Vergi Gelir EtkisiSÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)359.491DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERSatış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış KarlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GelirleriDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış ZararlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GiderleriDURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)Cari Vergi KarşılığıErtelenmiş Vergi Gider EtkisiErtelenmiş Vergi Gelir EtkisiDURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI359.491Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları359.491Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı510.699Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri9 972.002Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-439.509Alınan Temettüler29.893Alınan Ücret ve KomisyonlarElde Edilen Diğer Kazançlar582Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar37.966Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-37.900Ödenen Vergiler19 -48.880Diğer-3.455Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-71.603Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) AzalışFinansman Kredilerindeki Net (Artış) AzalışKiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış2.280.513Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış17.107Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-2.414.631Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)45.408Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı439.096YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-2.232Elden Çıkarılan Menkul ve GayrimenkullerElde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarElden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarSatın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarSatılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarDiğer-6.572Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-8.804FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit9.683.214Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-10.145.559İhraç Edilen Sermaye AraçlarıTemettü ÖdemeleriKiralamaya İlişkin Ödemeler-878DiğerFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-463.223Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi16.006Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-16.925Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar109.606Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar92.681Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)359.491DİĞER KAPSAMLI GELİRLER4.298 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.298 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-621Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları14 4.782Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler19 137Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/GiderleriNakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)363.789 0Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 86.770 4.724 91.494GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR3 4.273 0 4.273GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 140 0 140İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.056.929 7.902.154 9.959.083Faktoring Alacakları0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0Finansman Kredileri0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0Kredi Kartları0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)6 2.000.985 7.906.669 9.907.654Finansal Kiralama Alacakları2.631.261 9.082.131 11.713.392Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0Kazanılmamış Gelirler (-)-630.276 -1.175.462 -1.805.738İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Takipteki Alacaklar484.046 99.284 583.330Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-428.102 -103.799 -531.901ORTAKLIK YATIRIMLARI7 311.352 0 311.352İştirakler (Net)311.352 0 311.352Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10 3.834 0 3.834MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11 11.543 0 11.543YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI19 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI19 118.909 0 118.909DİĞER AKTİFLER13 79.980 200.740 280.720ARA TOPLAM2.673.730 8.107.618 10.781.348SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)1.831 0 1.831Satış Amaçlı1.831 0 1.831Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI2.675.561 8.107.618 10.783.179YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER6 51.861 7.575.473 7.627.334FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR16 1.397 1.278 2.675İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)7 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER3 87 0 87KARŞILIKLAR14 25.536 30.072 55.608Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı14 6.714 0 6.714Genel Karşılıklar0 0 0Diğer Karşılıklar18.822 30.072 48.894CARİ VERGİ BORCU19 29.638 0 29.638ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER8 162.571 353.887 516.458ARA TOPLAM271.090 7.960.710 8.231.800SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0Satış Amaçlı0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0ÖZKAYNAKLAR15 2.551.379 0 2.551.379Ödenmiş Sermaye389.928 0 389.928Sermaye Yedekleri-34.598 0 -34.598Hisse Senedi İhraç Primleri2 0 2Hisse Senedi İptal Karları0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-34.600 0 -34.600Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.156 0 2.156Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0Kar Yedekleri1.670.293 0 1.670.293Yasal Yedekler78.229 0 78.229Statü Yedekleri0 0 0Olağanüstü Yedekler1.627.643 0 1.627.643Diğer Kar Yedekleri-35.579 0 -35.579Kar veya Zarar523.600 0 523.600Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı164.109 0 164.109Dönem Net Kâr veya Zararı359.491 0 359.491Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.822.469 7.960.710 10.783.179Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0ALINAN TEMİNATLAR24 15.736.070 36.913.952 52.650.022VERİLEN TEMİNATLAR24 232.220 0 232.220TAAHHÜTLER29.435 521.215 550.650Cayılamaz Taahhütler2.860 0 2.860Cayılabilir Taahhütler26.575 521.215 547.790Kiralama Taahhütleri26.575 521.215 547.790Finansal Kiralama Taahhütleri26.575 521.215 547.790Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR3,24 43.146 1.648.444 1.691.590Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler43.146 1.648.444 1.691.590Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri43.146 1.648.444 1.691.590Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0Diğer0 0 0EMANET KIYMETLER5.560.432 15.626.425 21.186.857NAZIM HESAPLAR TOPLAMI21.601.303 54.710.036 76.311.339http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816852BIST