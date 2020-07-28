***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler389.928 2 0 -34.600 0 -2.142 0 0 0 0 0 0 1.468.977 144.024 256.980 0 2.223.169TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.579 0 0 0 -35.579Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.579 0 0 0 -35.579Yeni Bakiye389.928 2 0 -34.600 0 -2.142 0 0 0 0 0 0 1.433.398 144.024 256.980 0 2.187.590Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -176 0 0 0 0 0 0 0 0 176.437 0 176.261Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236.895 20.085 -256.980 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236.895 0 -236.895 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.085 -20.085 0 0Dönem Sonu Bakiyeler389.928 2 0 -34.600 0 -2.318 0 0 0 0 0 0 1.670.293 164.109 176.437 0 2.363.851Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler389.928 2 0 -34.600 0 -2.626 4.782 0 0 0 0 0 1.670.293 164.109 359.491 0 2.551.379TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye389.928 2 0 -34.600 0 -2.626 4.782 0 0 0 0 0 1.670.293 164.109 359.491 0 2.551.379Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -424 232 0 0 0 0 0 0 0 183.813 0 183.621Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315.649 43.842 -359.491 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315.649 0 -315.649 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.842 -43.842 0 0Dönem Sonu Bakiyeler389.928 2 0 -34.600 0 -3.050 5.014 0 0 0 0 0 1.985.942 207.951 183.813 0 2.735.000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ415.879 492.544 215.657 245.795FAKTORİNG GELİRLERİ0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ415.879 492.544 215.657 245.795Finansal Kiralama Gelirleri415.879 492.510 215.657 245.777Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 34 0 18Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-150.157 -234.985 -81.376 -111.133Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-149.616 -187.237 -81.128 -92.771Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-195 -230 -87 -95İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1 -43.498 0 -16.334Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-345 -4.020 -161 -1.933BRÜT KAR (ZARAR)265.722 257.559 134.281 134.662ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-30.771 -28.359 -14.902 -14.610Personel Giderleri-19.044 -17.954 -9.230 -9.274Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-283 -101 -142 -101Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-9.960 -9.005 -4.835 -4.605Diğer-1.484 -1.299 -695 -630BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)234.951 229.200 119.379 120.052DİĞER FAALİYET GELİRLERİ163.568 53.059 81.851 35.886Bankalardan Alınan Faizler2.403 5.259 1.059 1.751Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri2 3 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı36.637 12.437 12.431 9.058Kambiyo İşlemleri Karı29.592 13.426 9.337 6.692Diğer94.934 21.934 59.024 18.385KARŞILIK GİDERLERİ-161.522 -73.640 -91.325 -44.157Özel Karşılıklar0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları-156.585 -70.029 -89.710 -42.853Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer-4.937 -3.611 -1.615 -1.304DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-55.925 -17.179 -20.941 -15.130Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-55.925 -17.179 -20.941 -15.130Kambiyo İşlemleri Zararı0 0 0 0Diğer0 0 0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)181.072 191.440 88.964 96.651BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)6 42.147 27.601 22.225 12.482NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)223.219 219.041 111.189 109.133SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)10 -39.406 -42.604 -19.364 -20.593Cari Vergi Karşılığı-56.278 -19.241 -26.530 -3.068Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -23.363 0 -17.525Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi16.872 0 7.166 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)183.813 176.437 91.825 88.540DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI183.813 176.437 91.825 88.540Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları183.813 176.437 91.825 88.540Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Tam TL) 0,47140000 0,45250000 0,23550000 0,22710000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı276.173 282.711Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri362.778 491.895Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-129.852 -225.394Alınan Temettüler11 17.919 29.893Alınan Ücret ve Komisyonlar0 15.630Elde Edilen Diğer Kazançlar-88.924 21.370Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar94.465 -22.685Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-19.834 -4.913Ödenen Vergiler-30.093 -23.085Diğer69.714 0Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim557.205 368.142Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-586.509 612.143Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-9.998 11.576Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.158.996 -194.309Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-5.284 -61.268Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı833.378 650.853YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-1.089 -161Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-3.795 -2.740Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-4.884 -2.901FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit9.327.410 533.305Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-9.298.604 -833.055İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.025 -1.042Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit27.781 -300.792Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi99.695 10.759Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)955.970 357.919Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar92.471 109.629Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.048.441 467.548Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)183.813 176.437 91.825 88.540DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-192 -176 2.044 -176Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-192 -176 2.044 -176Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-544 -227 -544 -227Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları232 0 2.468 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler120 51 120 51Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)183.621 176.261 93.869 88.364Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI2.946 1.031.806 1.034.752 86.770 4.724 91.494GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR3 304 0 304 4.273 0 4.273GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)140 0 140 140 0 140İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.502.834 7.749.182 10.252.016 2.056.929 7.902.154 9.959.083Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)5 2.488.506 7.800.379 10.288.885 2.000.985 7.906.669 9.907.654Finansal Kiralama Alacakları3.219.955 8.933.961 12.153.916 2.631.261 9.082.131 11.713.392Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)-731.449 -1.133.582 -1.865.031 -630.276 -1.175.462 -1.805.738İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar505.560 37.189 542.749 484.046 99.284 583.330Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-491.232 -88.386 -579.618 -428.102 -103.799 -531.901ORTAKLIK YATIRIMLARI6 312.881 0 312.881 311.352 0 311.352İştirakler (Net)312.881 0 312.881 311.352 0 311.352Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)3.280 0 3.280 3.834 0 3.834MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12.760 0 12.760 11.543 0 11.543YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI10 135.901 0 135.901 118.909 0 118.909DİĞER AKTİFLER129.275 403.714 532.989 79.980 200.740 280.720ARA TOPLAM3.100.321 9.184.702 12.285.023 2.673.730 8.107.618 10.781.348SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)1.866 0 1.866 1.831 0 1.831Satış Amaçlı1.866 0 1.866 1.831 0 1.831Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI3.102.187 9.184.702 12.286.889 2.675.561 8.107.618 10.783.179YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER4 511.000 8.314.587 8.825.587 51.861 7.575.473 7.627.334FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR9 687 963 1.650 1.397 1.278 2.675İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.431 0 5.431 87 0 87KARŞILIKLAR26.311 34.471 60.782 25.536 30.072 55.608Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı7.254 0 7.254 6.714 0 6.714Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar7 19.057 34.471 53.528 18.822 30.072 48.894CARİ VERGİ BORCU10 26.305 0 26.305 29.638 0 29.638ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER189.622 442.512 632.134 162.571 353.887 516.458ARA TOPLAM759.356 8.792.533 9.551.889 271.090 7.960.710 8.231.800SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR8 2.735.000 0 2.735.000 2.551.379 0 2.551.379Ödenmiş Sermaye389.928 0 389.928 389.928 0 389.928Sermaye Yedekleri-34.598 0 -34.598 -34.598 0 -34.598Hisse Senedi İhraç Primleri2 0 2 2 0 2Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-34.600 0 -34.600 -34.600 0 -34.600Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.964 0 1.964 2.156 0 2.156Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri1.985.942 0 1.985.942 1.670.293 0 1.670.293Yasal Yedekler78.229 0 78.229 78.229 0 78.229Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.943.292 0 1.943.292 1.627.643 0 1.627.643Diğer Kar Yedekleri-35.579 0 -35.579 -35.579 0 -35.579Kar veya Zarar391.764 0 391.764 523.600 0 523.600Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı207.951 0 207.951 164.109 0 164.109Dönem Net Kâr veya Zararı183.813 0 183.813 359.491 0 359.491Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI3.494.356 8.792.533 12.286.889 2.822.469 7.960.710 10.783.179Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR14 20.563.598 42.804.675 63.368.273 15.736.070 36.913.952 52.650.022VERİLEN TEMİNATLAR14 260.981 0 260.981 232.220 0 232.220TAAHHÜTLER162.595 542.100 704.695 29.435 521.215 550.650Cayılamaz Taahhütler4.385 0 4.385 2.860 0 2.860Cayılabilir Taahhütler158.210 542.100 700.310 26.575 521.215 547.790Kiralama Taahhütleri158.210 542.100 700.310 26.575 521.215 547.790Finansal Kiralama Taahhütleri158.210 542.100 700.310 26.575 521.215 547.790Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR3,14 316.108 921.462 1.237.570 43.146 1.648.444 1.691.590Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler316.108 921.462 1.237.570 43.146 1.648.444 1.691.590Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri316.108 921.462 1.237.570 43.146 1.648.444 1.691.590Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER6.212.972 18.170.923 24.383.895 5.560.432 15.626.425 21.186.857NAZIM HESAPLAR TOPLAMI27.516.254 62.439.160 89.955.414 21.601.303 54.710.036 76.311.339http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862919BIST