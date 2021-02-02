***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler389.928 2 0 -34.600 0 -2.142 0 0 0 0 0 0 1.468.977 144.024 256.980 0 2.223.169TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.579 0 0 0 -35.579Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.579 0 0 0 -35.579Yeni Bakiye389.928 2 0 -34.600 0 -2.142 0 0 0 0 0 0 1.433.398 144.024 256.980 0 2.187.590Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -484 4.782 0 0 0 0 0 0 0 359.491 0 363.789Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236.895 20.085 -256.980 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236.895 0 -236.895 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.085 -20.085 0 0Dönem Sonu Bakiyeler389.928 2 0 -34.600 0 -2.626 4.782 0 0 0 0 0 1.670.293 164.109 359.491 0 2.551.379Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler389.928 2 0 -34.600 0 -2.626 4.782 0 0 0 0 0 1.670.293 164.109 359.491 0 2.551.379TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye389.928 2 0 -34.600 0 -2.626 4.782 0 0 0 0 0 1.670.293 164.109 359.491 0 2.551.379Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -830 468 0 0 0 0 0 0 0 354.776 0 354.414Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315.649 43.842 -359.491 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315.649 0 -315.649 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.842 -43.842 0 0Dönem Sonu Bakiyeler389.928 2 0 -34.600 0 -3.456 5.250 0 0 0 0 0 1.985.942 207.951 354.776 0 2.905.793Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ872.059 929.095FAKTORİNG GELİRLERİ0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0İskontolu0 0Diğer0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0İskontolu0 0Diğer0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ872.059 929.095Finansal Kiralama Gelirleri872.059 929.045Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 50Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-343.469 -413.274Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-341.697 -356.622Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-340 -426İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-2 -49.783Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-1.430 -6.443BRÜT KAR (ZARAR)528.590 515.821ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)16 -66.929 -57.534Personel Giderleri-41.787 -36.301Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-268 -264Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-21.874 -18.444Diğer-3.000 -2.525BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)461.661 458.287DİĞER FAALİYET GELİRLERİ17 212.348 105.558Bankalardan Alınan Faizler6.358 9.913Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri2 3Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı49.724 53.179Kambiyo İşlemleri Karı103.348 0Diğer52.916 42.463KARŞILIK GİDERLERİ-215.945 -154.869Özel KarşılıklarBeklenen Zarar Karşılıkları-205.496 -148.289Genel Karşılıklar0 0Diğer16 -10.449 -6.580DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-104.253 -41.085Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-104.253 -32.467Kambiyo İşlemleri Zararı0 -8.618Diğer0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)353.811 367.891BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)11 88.574 73.734NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)442.385 441.625SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)18 -87.609 -82.134Cari Vergi Karşılığı-96.337 -67.177Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -14.957Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi8.728 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)354.776 359.491DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI354.776 359.491Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları354.776 359.491Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Tam TL) 19 0,90990000 0,92190000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı2.682.040 510.699Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri852.022 972.004Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-374.175 -439.509Alınan Temettüler17.919 29.893Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0Elde Edilen Diğer Kazançlar0 582Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar51.250 37.966Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-39.541 -37.900Ödenen Vergiler-135.407 -48.880Diğer2.309.972 -3.457Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-953.893 2.805.439Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-776.488 2.280.513Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-674.473 17.107Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)0 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)497.068 507.819Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.728.147 3.316.138YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-3.334 -2.232Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-6.998 -6.572Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-10.332 -8.804FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit4.511.598 5.810.522Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-5.868.519 -9.149.909İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-295 -878Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.357.216 -3.340.265Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi119.547 16.006Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)480.146 -16.925Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar92.681 109.606Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar572.827 92.681Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)354.776 359.491DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-362 4.298Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-362 4.298Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -952 -621Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları11 468 4.782Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18 122 137Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)354.414 363.789Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 2.821 562.697 565.518 86.770 4.724 91.494GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR3 0 0 0 4.273 0 4.273GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 140 0 140 140 0 140İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.148.127 7.255.774 10.403.901 2.056.929 7.902.154 9.959.083Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)8 3.209.244 7.333.194 10.542.438 2.000.985 7.906.669 9.907.654Finansal Kiralama Alacakları4.091.480 8.303.290 12.394.770 2.631.261 9.082.131 11.713.392Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)-882.236 -970.096 -1.852.332 -630.276 -1.175.462 -1.805.738İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar385.937 43.497 429.434 484.046 99.284 583.330Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-447.054 -120.917 -567.971 -428.102 -103.799 -531.901ORTAKLIK YATIRIMLARI11 359.544 0 359.544 311.352 0 311.352İştirakler (Net)359.544 0 359.544 311.352 0 311.352Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)9 3.718 0 3.718 3.834 0 3.834MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)10 11.829 0 11.829 11.543 0 11.543YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI18 343 0 343 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI18 127.759 0 127.759 118.909 0 118.909DİĞER AKTİFLER12 333.650 644.258 977.908 79.980 200.740 280.720ARA TOPLAM3.987.931 8.462.729 12.450.660 2.673.730 8.107.618 10.781.348SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)1.704 0 1.704 1.831 0 1.831Satış Amaçlı1.704 0 1.704 1.831 0 1.831Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI3.989.635 8.462.729 12.452.364 2.675.561 8.107.618 10.783.179YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER6 1.252.119 7.258.636 8.510.755 51.861 7.575.473 7.627.334FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR15 1.556 824 2.380 1.397 1.278 2.675İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER3 11.669 0 11.669 87 0 87KARŞILIKLAR13 30.834 37.266 68.100 25.536 30.072 55.608Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı13 7.178 0 7.178 6.714 0 6.714Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar23.656 37.266 60.922 18.822 30.072 48.894CARİ VERGİ BORCU18 0 0 0 29.638 0 29.638ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER7 314.559 639.108 953.667 162.571 353.887 516.458ARA TOPLAM1.610.737 7.935.834 9.546.571 271.090 7.960.710 8.231.800SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR14 2.905.793 0 2.905.793 2.551.379 0 2.551.379Ödenmiş Sermaye389.928 0 389.928 389.928 0 389.928Sermaye Yedekleri-34.598 0 -34.598 -34.598 0 -34.598Hisse Senedi İhraç Primleri2 0 2 2 0 2Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-34.600 0 -34.600 -34.600 0 -34.600Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.794 0 1.794 2.156 0 2.156Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri1.985.942 0 1.985.942 1.670.293 0 1.670.293Yasal Yedekler78.229 0 78.229 78.229 0 78.229Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.943.292 0 1.943.292 1.627.643 0 1.627.643Diğer Kar Yedekleri-35.579 0 -35.579 -35.579 0 -35.579Kar veya Zarar562.727 0 562.727 523.600 0 523.600Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı207.951 0 207.951 164.109 0 164.109Dönem Net Kâr veya Zararı354.776 0 354.776 359.491 0 359.491Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI4.516.530 7.935.834 12.452.364 2.822.469 7.960.710 10.783.179Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR23 27.507.445 51.822.757 79.330.202 15.736.070 36.913.952 52.650.022VERİLEN TEMİNATLAR23 425.065 0 425.065 232.220 0 232.220TAAHHÜTLER62.848 1.406.778 1.469.626 29.435 521.215 550.650Cayılamaz Taahhütler6.999 0 6.999 2.860 0 2.860Cayılabilir Taahhütler55.849 1.406.778 1.462.627 26.575 521.215 547.790Kiralama Taahhütleri55.849 1.406.778 1.462.627 26.575 521.215 547.790Finansal Kiralama Taahhütleri55.849 1.406.778 1.462.627 26.575 521.215 547.790Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR3, 23 212.173 214.402 426.575 43.146 1.648.444 1.691.590Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler212.173 214.402 426.575 43.146 1.648.444 1.691.590Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri212.173 214.402 426.575 43.146 1.648.444 1.691.590Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER7.013.022 21.095.880 28.108.902 5.560.432 15.626.425 21.186.857NAZIM HESAPLAR TOPLAMI35.220.553 74.539.817 109.760.370 21.601.303 54.710.036 76.311.339http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907097BIST