***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler389.928 2 0 -34.600 0 -2.626 4.782 0 0 0 0 0 1.670.293 164.109 359.491 0 2.551.379TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye389.928 2 0 -34.600 0 -2.626 4.782 0 0 0 0 0 1.670.293 164.109 359.491 0 2.551.379Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -424 232 0 0 0 0 0 0 0 183.813 0 183.621Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315.649 43.842 -359.491 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315.649 0 -315.649 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.842 -43.842 0 0Dönem Sonu Bakiyeler389.928 2 0 -34.600 0 -3.050 5.014 0 0 0 0 0 1.985.942 207.951 183.813 0 2.735.000Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler389.928 2 0 -34.600 0 -3.456 5.250 0 0 0 0 0 1.985.942 207.951 354.776 0 2.905.793TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye389.928 2 0 -34.600 0 -3.456 5.250 0 0 0 0 0 1.985.942 207.951 354.776 0 2.905.793Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -384 -13.235 0 0 0 0 0 0 0 223.742 0 210.123Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.052 0 -307.052 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.724 -47.724 0 0Dönem Sonu Bakiyeler389.928 2 0 -34.600 0 -3.840 -7.985 0 0 0 0 0 2.292.994 255.675 223.742 0 3.115.916Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ481.830 415.879 246.568 215.657FAKTORİNG GELİRLERİ0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ481.830 415.879 246.568 215.657Finansal Kiralama Gelirleri481.830 415.879 246.568 215.657Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-218.397 -150.157 -110.961 -81.376Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-216.621 -149.616 -109.916 -81.128Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-141 -195 -66 -87İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1 -1 0 0Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-1.634 -345 -979 -161BRÜT KAR (ZARAR)263.433 265.722 135.607 134.281ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-36.403 -30.771 -18.191 -14.902Personel Giderleri-22.141 -19.044 -11.119 -9.230Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri0 -283 0 -142Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-12.990 -9.960 -6.471 -4.835Diğer-1.272 -1.484 -601 -695BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)227.030 234.951 117.416 119.379DİĞER FAALİYET GELİRLERİ158.009 163.568 52.284 81.851Bankalardan Alınan Faizler2.092 2.403 710 1.059Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri1 2 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı12.520 36.637 7.081 12.431Kambiyo İşlemleri Karı75.014 29.592 18.390 9.337Diğer68.382 94.934 26.103 59.024KARŞILIK GİDERLERİ-139.186 -161.522 -60.794 -91.325Özel Karşılıklar0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları-131.020 -156.585 -57.961 -89.710Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer-8.166 -4.937 -2.833 -1.615DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-38.990 -55.925 0 2 2 0 2Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri8 -34.600 0 -34.600 -34.600 0 -34.600Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-11.825 0 -11.825 1.794 0 1.794Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri2.292.994 0 2.292.994 1.985.942 0 1.985.942Yasal Yedekler78.229 0 78.229 78.229 0 78.229Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler2.250.344 0 2.250.344 1.943.292 0 1.943.292Diğer Kar Yedekleri-35.579 0 -35.579 -35.579 0 -35.579Kar veya Zarar479.417 0 479.417 562.727 0 562.727Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı255.675 0 255.675 207.951 0 207.951Dönem Net Kâr veya Zararı223.742 0 223.742 354.776 0 354.776Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI4.822.279 8.462.097 13.284.376 4.516.530 7.935.834 12.452.364Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR14 31.934.270 65.971.264 97.905.534 27.507.445 51.822.757 79.330.202VERİLEN TEMİNATLAR14 679.556 0 679.556 425.065 0 425.065TAAHHÜTLER76.314 1.778.532 1.854.846 62.848 1.406.778 1.469.626Cayılamaz Taahhütler6.117 0 6.117 6.999 0 6.999Cayılabilir Taahhütler70.197 1.778.532 1.848.729 55.849 1.406.778 1.462.627Kiralama Taahhütleri70.197 1.778.532 1.848.729 55.849 1.406.778 1.462.627Finansal Kiralama Taahhütleri70.197 1.778.532 1.848.729 55.849 1.406.778 1.462.627Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR3,14 139.972 124.429 264.401 212.173 214.402 426.575Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler139.972 124.429 264.401 212.173 214.402 426.575Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri139.972 124.429 264.401 212.173 214.402 426.575Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER8.094.720 24.945.353 33.040.073 7.013.022 21.095.880 28.108.902NAZIM HESAPLAR TOPLAMI40.924.832 92.819.578 133.744.410 35.220.553 74.539.817 109.760.370http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964185BIST