***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
16.09.2021 19:31
***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
389.928 2 0 -34.600 0 -2.626 4.782 0 0 0 0 0 1.670.293 164.109 359.491 0 2.551.379
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
389.928 2 0 -34.600 0 -2.626 4.782 0 0 0 0 0 1.670.293 164.109 359.491 0 2.551.379
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -424 232 0 0 0 0 0 0 0 183.813 0 183.621
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315.649 43.842 -359.491 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315.649 0 -315.649 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.842 -43.842 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
389.928 2 0 -34.600 0 -3.050 5.014 0 0 0 0 0 1.985.942 207.951 183.813 0 2.735.000
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
389.928 2 0 -34.600 0 -3.456 5.250 0 0 0 0 0 1.985.942 207.951 354.776 0 2.905.793
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
389.928 2 0 -34.600 0 -3.456 5.250 0 0 0 0 0 1.985.942 207.951 354.776 0 2.905.793
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -384 -13.235 0 0 0 0 0 0 0 223.742 0 210.123
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.052 0 -307.052 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.724 -47.724 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
389.928 2 0 -34.600 0 -3.840 -7.985 0 0 0 0 0 2.292.994 255.675 223.742 0 3.115.916
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
481.830 415.879 246.568 215.657
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
481.830 415.879 246.568 215.657
Finansal Kiralama Gelirleri
481.830 415.879 246.568 215.657
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-218.397 -150.157 -110.961 -81.376
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-216.621 -149.616 -109.916 -81.128
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-141 -195 -66 -87
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1 -1 0 0
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.634 -345 -979 -161
BRÜT KAR (ZARAR)
263.433 265.722 135.607 134.281
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-36.403 -30.771 -18.191 -14.902
Personel Giderleri
-22.141 -19.044 -11.119 -9.230
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
0 -283 0 -142
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-12.990 -9.960 -6.471 -4.835
Diğer
-1.272 -1.484 -601 -695
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
227.030 234.951 117.416 119.379
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
158.009 163.568 52.284 81.851
Bankalardan Alınan Faizler
2.092 2.403 710 1.059
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
1 2 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
12.520 36.637 7.081 12.431
Kambiyo İşlemleri Karı
75.014 29.592 18.390 9.337
Diğer
68.382 94.934 26.103 59.024
KARŞILIK GİDERLERİ
-139.186 -161.522 -60.794 -91.325
Özel Karşılıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-131.020 -156.585 -57.961 -89.710
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
-8.166 -4.937 -2.833 -1.615
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-38.990 -55.925 0 2 2 0 2
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
8 -34.600 0 -34.600 -34.600 0 -34.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-11.825 0 -11.825 1.794 0 1.794
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
2.292.994 0 2.292.994 1.985.942 0 1.985.942
Yasal Yedekler
78.229 0 78.229 78.229 0 78.229
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.250.344 0 2.250.344 1.943.292 0 1.943.292
Diğer Kar Yedekleri
-35.579 0 -35.579 -35.579 0 -35.579
Kar veya Zarar
479.417 0 479.417 562.727 0 562.727
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
255.675 0 255.675 207.951 0 207.951
Dönem Net Kâr veya Zararı
223.742 0 223.742 354.776 0 354.776
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.822.279 8.462.097 13.284.376 4.516.530 7.935.834 12.452.364
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
14 31.934.270 65.971.264 97.905.534 27.507.445 51.822.757 79.330.202
VERİLEN TEMİNATLAR
14 679.556 0 679.556 425.065 0 425.065
TAAHHÜTLER
76.314 1.778.532 1.854.846 62.848 1.406.778 1.469.626
Cayılamaz Taahhütler
6.117 0 6.117 6.999 0 6.999
Cayılabilir Taahhütler
70.197 1.778.532 1.848.729 55.849 1.406.778 1.462.627
Kiralama Taahhütleri
70.197 1.778.532 1.848.729 55.849 1.406.778 1.462.627
Finansal Kiralama Taahhütleri
70.197 1.778.532 1.848.729 55.849 1.406.778 1.462.627
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3,14 139.972 124.429 264.401 212.173 214.402 426.575
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
139.972 124.429 264.401 212.173 214.402 426.575
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
139.972 124.429 264.401 212.173 214.402 426.575
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
8.094.720 24.945.353 33.040.073 7.013.022 21.095.880 28.108.902
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
40.924.832 92.819.578 133.744.410 35.220.553 74.539.817 109.760.370
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964185
BIST