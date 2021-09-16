***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler389.928 2 0 -34.600 0 -2.626 4.782 0 0 0 0 0 1.670.293 164.109 359.491 0 2.551.379TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye389.928 2 0 -34.600 0 -2.626 4.782 0 0 0 0 0 1.670.293 164.109 359.491 0 2.551.379Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -424 232 0 0 0 0 0 0 0 183.813 0 183.621Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315.649 43.842 -359.491 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315.649 0 -315.649 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.842 -43.842 0 0Dönem Sonu Bakiyeler389.928 2 0 -34.600 0 -3.050 5.014 0 0 0 0 0 1.985.942 207.951 183.813 0 2.735.000Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler389.928 2 0 -34.600 0 -3.456 5.250 0 0 0 0 0 1.985.942 207.951 354.776 0 2.905.793TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye389.928 2 0 -34.600 0 -3.456 5.250 0 0 0 0 0 1.985.942 207.951 354.776 0 2.905.793Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -384 -13.235 0 0 0 0 0 0 0 223.742 0 210.123Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.052 0 -307.052 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.724 -47.724 0 0Dönem Sonu Bakiyeler389.928 2 0 -34.600 0 -3.840 -7.985 0 0 0 0 0 2.292.994 255.675 223.742 0 3.115.916Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ481.830 415.879 246.568 215.657FAKTORİNG GELİRLERİ0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ481.830 415.879 246.568 215.657Finansal Kiralama Gelirleri481.830 415.879 246.568 215.657Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-218.397 -150.157 -110.961 -81.376Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-216.621 -149.616 -109.916 -81.128Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-141 -195 -66 -87İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1 -1 0 0Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-1.634 -345 -979 -161BRÜT KAR (ZARAR)263.433 265.722 135.607 134.281ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-36.403 -30.771 -18.191 -14.902Personel Giderleri-22.141 -19.044 -11.119 -9.230Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri0 -283 0 -142Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-12.990 -9.960 -6.471 -4.835Diğer-1.272 -1.484 -601 -695BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)227.030 234.951 117.416 119.379DİĞER FAALİYET GELİRLERİ158.009 163.568 52.284 81.851Bankalardan Alınan Faizler2.092 2.403 710 1.059Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri1 2 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı12.520 36.637 7.081 12.431Kambiyo İşlemleri Karı75.014 29.592 18.390 9.337Diğer68.382 94.934 26.103 59.024KARŞILIK GİDERLERİ-139.186 -161.522 -60.794 -91.325Özel Karşılıklar0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları-131.020 -156.585 -57.961 -89.710Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer-8.166 -4.937 -2.833 -1.615DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-38.990 -55.925 -2.945 -20.941Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-38.851 -55.925 -2.919 -20.941Kambiyo İşlemleri Zararı0 0 0 0Diğer-139 0 -26 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)206.863 181.072 105.961 88.964BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)6 63.516 42.147 23.915 22.225NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)270.379 223.219 129.876 111.189SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)10 -46.637 -39.406 -26.911 -19.364Cari Vergi Karşılığı-38.616 -56.278 -24.687 -26.530Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-8.021 0 -2.224 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 16.872 0 7.166SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)223.742 183.813 102.965 91.825DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI223.742 183.813 102.965 91.825Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları223.742 183.813 102.965 91.825Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kâr/Zarar 0,57380000 0,47140000 0,26410000 0,23550000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı336.420 276.173Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri510.528 362.778Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-234.591 -129.852Alınan Temettüler11 50.814 17.920Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5 66.218 94.465Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-21.668 -19.834Ödenen Vergiler-5.675 -30.093Diğer-29.206 -19.211Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-66.821 533.543Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-1.282.396 -586.509Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış26.794 -9.998Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)0 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.188.781 1.130.050Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı269.599 809.716YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-435 -1.089Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-12 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-6.839 -3.795Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-7.286 -4.884FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit4 2.496.972 2.323.531Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı4 -3.082.787 -2.271.063İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.057 -1.025Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-586.872 51.443Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi54.076 99.695Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-270.483 955.970Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar572.827 92.471Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar302.344 1.048.441Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)223.742 183.813 102.965 91.825DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-13.619 -192 -18.782 2.044Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-13.619 -192 -18.782 2.044Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-480 -544 -480 -544Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-13.235 232 -18.398 2.468Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler96 120 96 120Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)210.123 183.621 84.183 93.869Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI2.752 295.644 298.396 2.821 562.697 565.518GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)152 0 152 140 0 140İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.705.187 7.834.159 11.539.346 3.148.127 7.255.774 10.403.901Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)5 3.727.954 7.958.569 11.686.523 3.209.244 7.333.194 10.542.438Finansal Kiralama Alacakları4.786.738 9.018.777 13.805.515 4.091.480 8.303.290 12.394.770Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)-1.058.784 -1.060.208 -2.118.992 -882.236 -970.096 -1.852.332İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar384.271 37.866 422.137 385.937 43.497 429.434Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-407.038 -162.276 -569.314 -447.054 -120.917 -567.971ORTAKLIK YATIRIMLARI6 359.012 0 359.012 359.544 0 359.544İştirakler (Net)359.012 0 359.012 359.544 0 359.544Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)2.359 0 2.359 3.718 0 3.718MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12.117 0 12.117 11.829 0 11.829YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI10 0 0 0 343 0 343ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI10 119.834 0 119.834 127.759 0 127.759DİĞER AKTİFLER143.452 808.598 952.050 333.650 644.258 977.908ARA TOPLAM4.344.865 8.938.401 13.283.266 3.987.931 8.462.729 12.450.660SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)1.110 0 1.110 1.704 0 1.704Satış Amaçlı1.110 0 1.110 1.704 0 1.704Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI4.345.975 8.938.401 13.284.376 3.989.635 8.462.729 12.452.364YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER4 1.221.076 7.713.224 8.934.300 1.252.119 7.258.636 8.510.755FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR9 610 713 1.323 1.556 824 2.380İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER3 4.649 0 4.649 11.669 0 11.669KARŞILIKLAR34.194 44.270 78.464 30.834 37.266 68.100Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı8.169 0 8.169 7.178 0 7.178Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar7 26.025 44.270 70.295 23.656 37.266 60.922CARİ VERGİ BORCU10 34.569 0 34.569 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER411.265 703.890 1.115.155 314.559 639.108 953.667ARA TOPLAM1.706.363 8.462.097 10.168.460 1.610.737 7.935.834 9.546.571SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR3.115.916 0 3.115.916 2.905.793 0 2.905.793Ödenmiş Sermaye8 389.928 0 389.928 389.928 0 389.928Sermaye Yedekleri-34.598 0 -34.598 -34.598 0 -34.598Hisse Senedi İhraç Primleri2 0 2 2 0 2Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri8 -34.600 0 -34.600 -34.600 0 -34.600Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-11.825 0 -11.825 1.794 0 1.794Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri2.292.994 0 2.292.994 1.985.942 0 1.985.942Yasal Yedekler78.229 0 78.229 78.229 0 78.229Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler2.250.344 0 2.250.344 1.943.292 0 1.943.292Diğer Kar Yedekleri-35.579 0 -35.579 -35.579 0 -35.579Kar veya Zarar479.417 0 479.417 562.727 0 562.727Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı255.675 0 255.675 207.951 0 207.951Dönem Net Kâr veya Zararı223.742 0 223.742 354.776 0 354.776Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI4.822.279 8.462.097 13.284.376 4.516.530 7.935.834 12.452.364Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR14 31.934.270 65.971.264 97.905.534 27.507.445 51.822.757 79.330.202VERİLEN TEMİNATLAR14 679.556 0 679.556 425.065 0 425.065TAAHHÜTLER76.314 1.778.532 1.854.846 62.848 1.406.778 1.469.626Cayılamaz Taahhütler6.117 0 6.117 6.999 0 6.999Cayılabilir Taahhütler70.197 1.778.532 1.848.729 55.849 1.406.778 1.462.627Kiralama Taahhütleri70.197 1.778.532 1.848.729 55.849 1.406.778 1.462.627Finansal Kiralama Taahhütleri70.197 1.778.532 1.848.729 55.849 1.406.778 1.462.627Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR3,14 139.972 124.429 264.401 212.173 214.402 426.575Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler139.972 124.429 264.401 212.173 214.402 426.575Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri139.972 124.429 264.401 212.173 214.402 426.575Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER8.094.720 24.945.353 33.040.073 7.013.022 21.095.880 28.108.902NAZIM HESAPLAR TOPLAMI40.924.832 92.819.578 133.744.410 35.220.553 74.539.817 109.760.370http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964185BIST