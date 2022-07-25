***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
25.07.2022 20:15
***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
389.928 2 0 -34.600 0 -3.456 5.250 0 0 0 0 0 1.985.942 207.951 354.776 0 2.905.793
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
389.928 2 0 -34.600 0 -3.456 5.250 0 0 0 0 0 1.985.942 207.951 354.776 0 2.905.793
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -384 -13.235 0 0 0 0 0 0 0 223.742 0 210.123
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.052 47.724 -354.776 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.052 0 -307.052 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.724 -47.724 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
389.928 2 0 -34.600 0 -3.840 -7.985 0 0 0 0 0 2.292.994 255.675 223.742 0 3.115.916
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
389.928 2 0 -34.600 0 -5.346 -16.407 0 0 0 0 0 2.292.992 255.677 458.470 0 3.340.716
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
389.928 2 0 -34.600 0 -5.346 -16.407 0 0 0 0 0 2.292.992 255.677 458.470 0 3.340.716
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.464 2.127 0 0 0 0 0 0 0 412.295 0 411.958
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370.702 87.768 -458.470 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370.702 0 -370.702 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.768 -87.768 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
389.928 2 0 -34.600 0 -7.810 -14.280 0 0 0 0 0 2.663.694 343.445 412.295 0 3.752.674
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
890.148 481.830 488.891 246.568
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
890.148 481.830 488.891 246.568
Finansal Kiralama Gelirleri
890.148 481.830 488.891 246.568
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-489.350 -218.397 -282.413 -110.961
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-481.325 -216.621 -276.026 -109.916
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-429 -141 -229 -66
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 -1 0 0
Diğer Faiz Giderleri
-3.711 0 -3.711 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-3.885 -1.634 -2.447 -979
BRÜT KAR (ZARAR)
400.798 263.433 206.478 135.607
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-54.950 -36.403 -30.840 -18.191
Personel Giderleri
-33.553 -22.141 -19.162 -11.119
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-85 0 20 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-19.726 -12.990 -10.958 -6.471
Diğer
-1.586 -1.272 -740 -601
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
345.848 227.030 175.638 117.416
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
367.801 158.009 198.996 52.284
Bankalardan Alınan Faizler
2.154 2.092 1.334 710
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
2 1 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
49.185 12.520 25.147 7.081
Kambiyo İşlemleri Karı
237.499 75.014 135.086 18.390
Diğer
78.961 68.382 37.429 26.103
KARŞILIK GİDERLERİ
-148.846 -139.186 -60.499 -60.794
Özel Karşılıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-129.887 -131.020 -49.663 -57.961
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
-18.959 -8.166 -10.836 -2.833
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-173.936 -38.990 -98.405 -2.945
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-173.761 -38.851 -98.317 -2.919
Kambiyo İşlemleri Zararı
-87 0 -87 0
Diğer
-88 -139 -1 -26
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
390.867 206.863 215.730 105.961
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
6 97.830 63.516 61.246 23.915
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
488.697 270.379 276.976 129.876
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
10 -76.402 -46.637 -35.192 -26.911
Cari Vergi Karşılığı
-101.637 -38.616 -71.249 -24.687
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -8.021 0 -2.224
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
25.235 0 36.057 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
412.295 223.742 241.784 102.965
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
412.295 223.742 241.784 102.965
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
412.295 223.742 241.784 102.965
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Tam TL) 1,05740000 0,57380000 0,62010000 0,26410000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
137.041 336.420
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
844.219 510.528
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-561.891 -234.591
Alınan Temettüler
11 76.719 50.814
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 67.375 66.218
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-27.689 -21.668
Ödenen Vergiler
-172.015 -5.675
Diğer
-89.677 -29.206
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-435.110 -66.821
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-984.031 -1.282.396
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-397.330 26.794
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
946.251 1.188.781
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-298.069 269.599
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-3.449 -435
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
21 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 -12
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-11.778 -6.839
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-15.206 -7.286
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
4 5.219.900 2.496.972
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
4 -4.927.331 -3.082.787
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.822 -1.057
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
289.747 -586.872
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
56.088 54.076
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
32.560 -270.483
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
230.250 572.827
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
262.810 302.344
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
412.295 223.742 241.784 102.965
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-337 -13.619 -2.296 -18.782
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-337 -13.619 -2.296 -18.782
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.735 -480 -3.524 -480
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.127 -13.235 0 -18.398
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.271 96 1.228 96
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
411.958 210.123 239.488 84.183
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
28.191 231.197 259.388 3.321 223.925 227.246
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
152 0 152 152 0 152
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 5.516.693 12.438.171 17.954.864 4.190.703 10.549.461 14.740.164
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Fon Havuzundan
0 0 0 0 0 0
Özkaynaklardan
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
5 5.736.045 12.571.230 18.307.275 4.234.149 10.766.354 15.000.503
Finansal Kiralama Alacakları
7.859.012 14.152.818 22.011.830 5.441.372 12.138.924 17.580.296
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-2.122.967 -1.581.588 -3.704.555 -1.207.223 -1.372.570 -2.579.793
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
353.727 50.573 404.300 388.261 49.565 437.826
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-573.079 -183.632 -756.711 -431.707 -266.458 -698.165
ORTAKLIK YATIRIMLARI
6 448.897 0 448.897 425.657 0 425.657
İştirakler (Net)
448.897 0 448.897 425.657 0 425.657
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.899 0 5.899 4.679 0 4.679
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
15.217 0 15.217 13.577 0 13.577
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 247.571 0 247.571 221.065 0 221.065
DİĞER AKTİFLER
1.003.224 1.637.891 2.641.115 784.381 1.456.529 2.240.910
ARA TOPLAM
7.265.844 14.307.259 21.573.103 5.643.535 12.229.915 17.873.450
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
233 0 233 3.108 0 3.108
Satış Amaçlı
233 0 233 3.108 0 3.108
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
7.266.077 14.307.259 21.573.336 5.646.643 12.229.915 17.876.558
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
4 3.743.801 11.266.676 15.010.477 2.149.949 10.361.298 12.511.247
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
9 4.260 0 4.260 3.235 3 3.238
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3 254.480 0 254.480 217.488 0 217.488
KARŞILIKLAR
53.819 83.890 137.709 38.328 65.843 104.171
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
15.204 0 15.204 9.700 0 9.700
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
7 38.615 83.890 122.505 28.628 65.843 94.471
CARİ VERGİ BORCU
10 71.294 0 71.294 129.047 0 129.047
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
573.573 1.768.869 2.342.442 408.086 1.162.565 1.570.651
ARA TOPLAM
4.701.227 13.119.435 17.820.662 2.946.133 11.589.709 14.535.842
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
3.752.674 0 3.752.674 3.340.716 0 3.340.716
Ödenmiş Sermaye
8 389.928 0 389.928 389.928 0 389.928
Sermaye Yedekleri
-34.598 0 -34.598 -34.598 0 -34.598
Hisse Senedi İhraç Primleri
2 0 2 2 0 2
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
8 -34.600 0 -34.600 -34.600 0 -34.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-22.090 0 -22.090 -21.753 0 -21.753
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
2.663.694 0 2.663.694 2.292.992 0 2.292.992
Yasal Yedekler
78.228 0 78.228 78.229 0 78.229
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.621.045 0 2.621.045 2.250.342 0 2.250.342
Diğer Kar Yedekleri
-35.579 0 -35.579 -35.579 0 -35.579
Kar veya Zarar
755.740 0 755.740 714.147 0 714.147
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
343.445 0 343.445 255.677 0 255.677
Dönem Net Kâr veya Zararı
412.295 0 412.295 458.470 0 458.470
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
8.453.901 13.119.435 21.573.336 6.286.849 11.589.709 17.876.558
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
14 57.193.141 153.058.330 210.251.471 36.577.786 117.362.780 153.940.566
VERİLEN TEMİNATLAR
14 1.531.184 0 1.531.184 773.240 0 773.240
TAAHHÜTLER
140.642 6.299.077 6.439.719 78.776 3.339.891 3.418.667
Cayılamaz Taahhütler
7.586 0 7.586 10.702 0 10.702
Cayılabilir Taahhütler
133.056 6.299.077 6.432.133 68.074 3.339.891 3.407.965
Kiralama Taahhütleri
133.056 6.299.077 6.432.133 68.074 3.339.891 3.407.965
Finansal Kiralama Taahhütleri
133.056 6.299.077 6.432.133 68.074 3.339.891 3.407.965
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3 , 14 577.450 1.013.961 1.591.411 551.387 668.249 1.219.636
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
577.450 1.013.961 1.591.411 551.387 668.249 1.219.636
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
577.450 1.013.961 1.591.411 551.387 668.249 1.219.636
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
12.758.621 45.704.144 58.462.765 9.662.633 36.744.359 46.406.992
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
72.201.038 206.075.512 278.276.550 47.643.822 158.115.279 205.759.101
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047641
BIST