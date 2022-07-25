***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler389.928 2 0 -34.600 0 -3.456 5.250 0 0 0 0 0 1.985.942 207.951 354.776 0 2.905.793TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye389.928 2 0 -34.600 0 -3.456 5.250 0 0 0 0 0 1.985.942 207.951 354.776 0 2.905.793Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -384 -13.235 0 0 0 0 0 0 0 223.742 0 210.123Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.052 47.724 -354.776 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.052 0 -307.052 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.724 -47.724 0 0Dönem Sonu Bakiyeler389.928 2 0 -34.600 0 -3.840 -7.985 0 0 0 0 0 2.292.994 255.675 223.742 0 3.115.916Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler389.928 2 0 -34.600 0 -5.346 -16.407 0 0 0 0 0 2.292.992 255.677 458.470 0 3.340.716TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye389.928 2 0 -34.600 0 -5.346 -16.407 0 0 0 0 0 2.292.992 255.677 458.470 0 3.340.716Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -2.464 2.127 0 0 0 0 0 0 0 412.295 0 411.958Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370.702 87.768 -458.470 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370.702 0 -370.702 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.768 -87.768 0 0Dönem Sonu Bakiyeler389.928 2 0 -34.600 0 -7.810 -14.280 0 0 0 0 0 2.663.694 343.445 412.295 0 3.752.674Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ890.148 481.830 488.891 246.568FAKTORİNG GELİRLERİ0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ890.148 481.830 488.891 246.568Finansal Kiralama Gelirleri890.148 481.830 488.891 246.568Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ0 0 0 0Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları0 0 0 0Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-489.350 -218.397 -282.413 -110.961Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-481.325 -216.621 -276.026 -109.916Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-429 -141 -229 -66İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 -1 0 0Diğer Faiz Giderleri-3.711 0 -3.711 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-3.885 -1.634 -2.447 -979BRÜT KAR (ZARAR)400.798 263.433 206.478 135.607ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-54.950 -36.403 -30.840 -18.191Personel Giderleri-33.553 -22.141 -19.162 -11.119Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-85 0 20 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-19.726 -12.990 -10.958 -6.471Diğer-1.586 -1.272 -740 -601BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)345.848 227.030 175.638 117.416DİĞER FAALİYET GELİRLERİ367.801 158.009 198.996 52.284Bankalardan Alınan Faizler2.154 2.092 1.334 710Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri2 1 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı49.185 12.520 25.147 7.081Kambiyo İşlemleri Karı237.499 75.014 135.086 18.390Diğer78.961 68.382 37.429 26.103KARŞILIK GİDERLERİ-148.846 -139.186 -60.499 -60.794Özel Karşılıklar0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları-129.887 -131.020 -49.663 -57.961Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer-18.959 -8.166 -10.836 -2.833DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-173.936 -38.990 -98.405 -2.945Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-173.761 -38.851 -98.317 -2.919Kambiyo İşlemleri Zararı-87 0 -87 0Diğer-88 -139 -1 -26NET FAALİYET KARI (ZARARI)390.867 206.863 215.730 105.961BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)6 97.830 63.516 61.246 23.915NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)488.697 270.379 276.976 129.876SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)10 -76.402 -46.637 -35.192 -26.911Cari Vergi Karşılığı-101.637 -38.616 -71.249 -24.687Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -8.021 0 -2.224Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi25.235 0 36.057 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)412.295 223.742 241.784 102.965DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI412.295 223.742 241.784 102.965Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları412.295 223.742 241.784 102.965Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Tam TL) 1,05740000 0,57380000 0,62010000 0,26410000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı137.041 336.420Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri844.219 510.528Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-561.891 -234.591Alınan Temettüler11 76.719 50.814Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5 67.375 66.218Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-27.689 -21.668Ödenen Vergiler-172.015 -5.675Diğer-89.677 -29.206Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-435.110 -66.821Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-984.031 -1.282.396Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-397.330 26.794Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)0 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)946.251 1.188.781Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-298.069 269.599YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-3.449 -435Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller21 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 -12Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-11.778 -6.839Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-15.206 -7.286FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit4 5.219.900 2.496.972Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı4 -4.927.331 -3.082.787İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-2.822 -1.057Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit289.747 -586.872Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi56.088 54.076Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)32.560 -270.483Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar230.250 572.827Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar262.810 302.344Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)412.295 223.742 241.784 102.965DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-337 -13.619 -2.296 -18.782Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-337 -13.619 -2.296 -18.782Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.735 -480 -3.524 -480Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları2.127 -13.235 0 -18.398Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.271 96 1.228 96Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)411.958 210.123 239.488 84.183Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI28.191 231.197 259.388 3.321 223.925 227.246GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)152 0 152 152 0 152İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 5.516.693 12.438.171 17.954.864 4.190.703 10.549.461 14.740.164Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0Tasarruf Finansman Alacakları0 0 0 0 0 0Tasarruf Fon Havuzundan0 0 0 0 0 0Özkaynaklardan0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)5 5.736.045 12.571.230 18.307.275 4.234.149 10.766.354 15.000.503Finansal Kiralama Alacakları7.859.012 14.152.818 22.011.830 5.441.372 12.138.924 17.580.296Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)-2.122.967 -1.581.588 -3.704.555 -1.207.223 -1.372.570 -2.579.793İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar353.727 50.573 404.300 388.261 49.565 437.826Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-573.079 -183.632 -756.711 -431.707 -266.458 -698.165ORTAKLIK YATIRIMLARI6 448.897 0 448.897 425.657 0 425.657İştirakler (Net)448.897 0 448.897 425.657 0 425.657Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.899 0 5.899 4.679 0 4.679MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)15.217 0 15.217 13.577 0 13.577YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI10 247.571 0 247.571 221.065 0 221.065DİĞER AKTİFLER1.003.224 1.637.891 2.641.115 784.381 1.456.529 2.240.910ARA TOPLAM7.265.844 14.307.259 21.573.103 5.643.535 12.229.915 17.873.450SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)233 0 233 3.108 0 3.108Satış Amaçlı233 0 233 3.108 0 3.108Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI7.266.077 14.307.259 21.573.336 5.646.643 12.229.915 17.876.558YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER4 3.743.801 11.266.676 15.010.477 2.149.949 10.361.298 12.511.247FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR9 4.260 0 4.260 3.235 3 3.238İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER3 254.480 0 254.480 217.488 0 217.488KARŞILIKLAR53.819 83.890 137.709 38.328 65.843 104.171Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı15.204 0 15.204 9.700 0 9.700Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar7 38.615 83.890 122.505 28.628 65.843 94.471CARİ VERGİ BORCU10 71.294 0 71.294 129.047 0 129.047ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER573.573 1.768.869 2.342.442 408.086 1.162.565 1.570.651ARA TOPLAM4.701.227 13.119.435 17.820.662 2.946.133 11.589.709 14.535.842SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR3.752.674 0 3.752.674 3.340.716 0 3.340.716Ödenmiş Sermaye8 389.928 0 389.928 389.928 0 389.928Sermaye Yedekleri-34.598 0 -34.598 -34.598 0 -34.598Hisse Senedi İhraç Primleri2 0 2 2 0 2Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri8 -34.600 0 -34.600 -34.600 0 -34.600Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-22.090 0 -22.090 -21.753 0 -21.753Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri2.663.694 0 2.663.694 2.292.992 0 2.292.992Yasal Yedekler78.228 0 78.228 78.229 0 78.229Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler2.621.045 0 2.621.045 2.250.342 0 2.250.342Diğer Kar Yedekleri-35.579 0 -35.579 -35.579 0 -35.579Kar veya Zarar755.740 0 755.740 714.147 0 714.147Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı343.445 0 343.445 255.677 0 255.677Dönem Net Kâr veya Zararı412.295 0 412.295 458.470 0 458.470Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI8.453.901 13.119.435 21.573.336 6.286.849 11.589.709 17.876.558Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR14 57.193.141 153.058.330 210.251.471 36.577.786 117.362.780 153.940.566VERİLEN TEMİNATLAR14 1.531.184 0 1.531.184 773.240 0 773.240TAAHHÜTLER140.642 6.299.077 6.439.719 78.776 3.339.891 3.418.667Cayılamaz Taahhütler7.586 0 7.586 10.702 0 10.702Cayılabilir Taahhütler133.056 6.299.077 6.432.133 68.074 3.339.891 3.407.965Kiralama Taahhütleri133.056 6.299.077 6.432.133 68.074 3.339.891 3.407.965Finansal Kiralama Taahhütleri133.056 6.299.077 6.432.133 68.074 3.339.891 3.407.965Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR3 , 14 577.450 1.013.961 1.591.411 551.387 668.249 1.219.636Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler577.450 1.013.961 1.591.411 551.387 668.249 1.219.636Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri577.450 1.013.961 1.591.411 551.387 668.249 1.219.636Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER12.758.621 45.704.144 58.462.765 9.662.633 36.744.359 46.406.992NAZIM HESAPLAR TOPLAMI72.201.038 206.075.512 278.276.550 47.643.822 158.115.279 205.759.101http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047641BIST