Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Genel Kurul Bildirimi

03.02.2021 18:45



***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
02/02/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Tarih
04/03/2021
Saati
10:30
Adresi
Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza D Blok Kat 17, Levent – İstanbul, Türkiye
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, 2. Şirket Yönetim Kurulu?nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporu?nun okunması, 4. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi 6. Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kâr/zararı hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, 8. Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2021 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenmesi, 9. Türk Ticaret Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan denetçi seçiminin onaylanması, 10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 11. Dilek ve görüşler.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Olağan Genel Kurulu 04/03/2021 tarihinde gerçekleştirilecek olup 02/02/2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile toplantı gündemi belirlenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907306


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.534
Değişim :  1,46% |  22,12
Açılış :  1.521  
Önceki Kapanış :  1.511  
En Yüksek
1.534 En Düşük
1.509
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YESIL 242,00 19.252.354 % 10,00  
MERKO 9,02 149.942.810 % 10,00  
IDEAS 19,69 21.067.269 % 10,00  
EKIZ 10,56 3.612.196 % 10,00  
UZERB 71,50 1.442.227 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,1614 7,1653 % -0,51  
Euro 8,6001 8,6081 % -0,69  
Sterlin 9,7528 9,8017 % -0,58  
Frank 7,9346 7,9824 % -0,67  
Riyal 1,9054 1,9150 % -0,46  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.832 1.832 -3,79  
Altın Gr. 422 422 -2,94  
Cumhuriyet 2.811 2.854 2,00  
Tam 2.798 2.869 1,36  
Yarım 1.352 1.388 0,65  
Çeyrek 678 694 0,33  
Gümüş.Ons 26,72 26,75 0,30  
Gümüş Gr. 6,16 6,16 0,03  
B. Petrol 58,67 58,67 0,87  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru