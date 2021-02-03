***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Genel Kurul Bildirimi









***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi02/02/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.12.2020Tarih04/03/2021Saati10:30AdresiBüyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza D Blok Kat 17, Levent – İstanbul, TürkiyeGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, 2. Şirket Yönetim Kurulu?nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporu?nun okunması, 4. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi 6. Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kâr/zararı hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, 8. Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2021 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenmesi, 9. Türk Ticaret Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan denetçi seçiminin onaylanması, 10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 11. Dilek ve görüşler.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarYapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Olağan Genel Kurulu 04/03/2021 tarihinde gerçekleştirilecek olup 02/02/2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile toplantı gündemi belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907306BIST