***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( İhraç Belgesi









***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08/04/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarYapı Kredi Finansal Kiralama A.O. tarafından 4.500.000.000.-TL (Dörtmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) tutarındaki borçlanma aracı ihraç tavanı içeren ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.2022 tarih ve 17/536 sayılı toplantısında onaylanmış olup, ekte bilgilerinize sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019373BIST