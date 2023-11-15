***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( İhraç Belgesi









***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15/11/2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarYapı Kredi Finansal Kiralama A.O. tarafından 10.000.000.000-TL (on milyar Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç tavanı içeren ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/11/2023 tarih ve 69/1517 sayılı kararıyla onaylanmış olup, ekte bilgilerinize sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218183BIST