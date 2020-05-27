***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 27.05.2020İhraç Tavanı Tutarı 4.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 14.05.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 21.05.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.05.2021Ek AçıklamalarYapı Kredi Finansal Kiralama A.O. tarafından 4.500.000.000.-TL (Dörtmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) tutarındaki borçlanma aracı ihraç tavanı içeren ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.05.2020 tarih ve 32/654 sayılı toplantısında onaylanmış olup, ekte bilgilerinize sunulmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Bavuru_formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847043BIST