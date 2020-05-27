***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
27.05.2020 19:05
***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.05.2020
İhraç Tavanı Tutarı 4.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 14.05.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.05.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.05.2021
Ek Açıklamalar
Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. tarafından 4.500.000.000.-TL (Dörtmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) tutarındaki borçlanma aracı ihraç tavanı içeren ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.05.2020 tarih ve 32/654 sayılı toplantısında onaylanmış olup, ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Bavuru_formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847043
BIST
18:05104.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 1.929,16
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.495
En Düşük
103.798
18:056,7777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0524
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7837
En Düşük
6,6969
18:057,4391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0483
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
18:05371,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 2,90
|Açılış
|: 371,52
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|16.271.837
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,07
|4.525.635
|% 10,00
|
|RODRG
|2,64
|929.704
|% 10,00
|
|TAVHL
|20,58
|353.388.060
|% 9,99
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|AYCES
|29,34
|2.064.633
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|766.852
|% -10,00
|
|ISATR
|373.422,90
|373.423
|% -10,00
|
|ISBTR
|53.550,00
|1.320.999
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.412.819
|% -9,97
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|ASELS
|30,08
|1.020.823.935
|% 2,73
|
|PGSUS
|59,10
|902.118.071
|% 9,95
|
|TUPRS
|83,90
|868.709.804
|% 4,68
|
|EKGYO
|1,43
|377.154.423
|% 5,15
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|GSRAY
|2,87
|544.242.025
|% 6,69
|
|YKBNK
|2,21
|404.700.578
|% 0,91
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2721
|8,3136
|% 0,33
|
|Frank
|6,9665
|7,0085
|% 0,78
|
|Riyal
|1,7983
|1,8074
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|371
|371
|2,22
|
|Cumhuriyet
|2.407
|2.437
|6,60
|
|Tam
|2.477
|2.501
|7,00
|
|Yarım
|1.209
|1.222
|3,30
|
|Çeyrek
|604
|612
|2,20
|
|Gümüş Gr.
|3,73
|3,74
|0,04
|