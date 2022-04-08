***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.04.2022 17:16
***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.12.2021
İhraç Tavanı Tutarı 4.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 01.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.04.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.04.2023
Ek Açıklamalar
Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. tarafından 4.500.000.000.-TL (Dörtmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) tutarındaki borçlanma aracı ihraç tavanı içeren ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.2022 tarih ve 17/536 sayılı toplantısında onaylanmış olup, ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek-1 İhraç_Belgesi_Onaylı.pdf
EK: 2 Ek-2 Bavuru_Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018417
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
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2.384
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En Yüksek
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|GZNMI
|41,36
|28.523.457
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.099
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.102.525
|% 9,97
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|20.794.232
|% 9,95
|
|SUMAS
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|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|6.087.513
|% -9,78
|
|SNKRN
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|
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|1.761.026.608
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|1.704.900.915
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|1.258.232.706
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|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7533
|14,7564
|% 0,13
|
|Euro
|16,0161
|16,0262
|% -0,14
|
|Sterlin
|19,1355
|19,2315
|% -0,35
|
|Frank
|15,6998
|15,7944
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9225
|3,9422
|% 0,17
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|16,04
|
|Altın Gr.
|922
|923
|7,59
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,75
|0,15
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|Gümüş Gr.
|11,69
|11,69
|0,04
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|101
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