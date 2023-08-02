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***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

02.08.2023 18:42
***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 24.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 02.08.2023

Ek Açıklamalar
Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. tarafından 10.000.000.000-TL (on milyar Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihracı konusunda 02.08.2023 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180014


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BIGCH 35,20 156.155.623 % 10,00  
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Altın Gr. 1.678 1.678 -6,10  
Cumhuriyet 11.428 11.438 -33,00  
Tam 10.980 11.081 -50,00  
Yarım 5.494 5.566 -25,00  
Çeyrek 2.747 2.783 -13,00  
Gümüş.Ons 23,69 23,71 -0,60  
Gümüş Gr. 20,51 20,53 -0,52  
B. Petrol 82,91 82,91 -2,00  
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