***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 24.03.2023İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 02.08.2023Ek AçıklamalarYapı Kredi Finansal Kiralama A.O. tarafından 10.000.000.000-TL (on milyar Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihracı konusunda 02.08.2023 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180014BIST