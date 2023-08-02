***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
02.08.2023 18:42
***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 02.08.2023
Ek Açıklamalar
Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. tarafından 10.000.000.000-TL (on milyar Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihracı konusunda 02.08.2023 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180014
BIST
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18:057.259
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 90,03
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.336
18:0526,9605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0248
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4330
En Düşük
26,8887
18:0529,5330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0752
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,2683
En Düşük
29,4561
18:051.678,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -6,12
|Açılış
|: 1.678,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.718,88
En Düşük
1.676,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|228,90
|3.696.870.617
|% 10,00
|
|BIGCH
|35,20
|156.155.623
|% 10,00
|
|ULKER
|42,90
|750.537.154
|% 10,00
|
|MACKO
|113,30
|141.120.547
|% 10,00
|
|KTSKR
|68,20
|153.254.643
|% 10,00
|
|AVHOL
|113,40
|10.252.948
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|28.043.940
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|13.073.981
|% -9,98
|
|GSDHO
|5,16
|1.307.228.586
|% -9,95
|
|DGGYO
|38,00
|153.496.293
|% -8,65
|
|THYAO
|236,50
|9.298.513.658
|% 2,38
|
|ASTOR
|114,30
|7.838.571.549
|% 1,06
|
|YKBNK
|14,40
|7.783.292.893
|% 0,49
|
|EREGL
|40,94
|6.917.978.829
|% 0,44
|
|SASA
|63,50
|6.163.969.894
|% -1,40
|
|YKBNK
|14,40
|7.783.292.893
|% 0,49
|
|EKGYO
|8,62
|3.068.437.024
|% 0,58
|
|SKBNK
|3,16
|982.511.406
|% 4,98
|
|ISCTR
|15,75
|4.793.741.881
|% 2,94
|
|IHYAY
|1,25
|358.402.828
|% -2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9540
|26,9623
|% 0,10
|
|Euro
|29,5186
|29,5251
|% -0,28
|
|Sterlin
|34,1844
|34,3558
|% -0,39
|
|Frank
|30,6124
|30,7968
|% -0,15
|
|Riyal
|7,1633
|7,1992
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-8,37
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|-6,10
|
|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.980
|11.081
|-50,00
|
|Yarım
|5.494
|5.566
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.783
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,71
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|20,51
|20,53
|-0,52
|
|B. Petrol
|82,91
|82,91
|-2,00
|