***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Kredi Derecelendirmesi
27.05.2020 19:16
***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 22 Mayıs 2020 tarihinde Türk Bankalarının 12 banka dışı iştiraklerinin kredi derecelendirme notlarını gözden geçirmiştir. Bu doğrultuda, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.'nın kredi derecelendirme notlarını aşağıdaki şekilde teyit etmiştir:
Uzun Vadeli Yabancı Para: B+/Negatif Görünüm
Uzun Vadeli Yerel Para:B+/Durağan Görünüm
Kısa Vadeli Yabancı Para: B
Kısa Vadeli Yerel Para: B
Ulusal Uzun Vadeli: A+(tur)/Durağan Görünüm
Desteklenme: 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847049
BIST
18:05104.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 1.929,16
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.495
En Düşük
103.798
18:056,7788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0535
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7837
En Düşük
6,6969
18:057,4468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0560
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
18:05372,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 3,50
|Açılış
|: 372,05
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|16.271.837
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,07
|4.525.635
|% 10,00
|
|RODRG
|2,64
|929.704
|% 10,00
|
|TAVHL
|20,58
|353.388.060
|% 9,99
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|AYCES
|29,34
|2.064.633
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|766.852
|% -10,00
|
|ISBTR
|53.550,00
|1.320.999
|% -10,00
|
|ISATR
|373.422,90
|373.423
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.412.819
|% -9,97
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|ASELS
|30,08
|1.020.823.935
|% 2,73
|
|PGSUS
|59,10
|902.118.071
|% 9,95
|
|TUPRS
|83,90
|868.709.804
|% 4,68
|
|EKGYO
|1,43
|377.154.423
|% 5,15
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|GSRAY
|2,87
|544.242.025
|% 6,69
|
|YKBNK
|2,21
|404.700.578
|% 0,91
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2657
|8,3072
|% 0,26
|
|Frank
|6,9633
|7,0053
|% 0,73
|
|Riyal
|1,7981
|1,8071
|% 1,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-3,74
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,37
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.444
|13,80
|
|Tam
|2.485
|2.508
|14,40
|
|Yarım
|1.212
|1.226
|6,90
|
|Çeyrek
|606
|614
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|17,25
|17,28
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,77
|0,07
|
|B. Petrol
|35,15
|35,15
|-1,02
|