***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Kredi Derecelendirmesi









***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 22 Mayıs 2020 tarihinde Türk Bankalarının 12 banka dışı iştiraklerinin kredi derecelendirme notlarını gözden geçirmiştir. Bu doğrultuda, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.'nın kredi derecelendirme notlarını aşağıdaki şekilde teyit etmiştir:Uzun Vadeli Yabancı Para: B+/Negatif GörünümUzun Vadeli Yerel Para:B+/Durağan GörünümKısa Vadeli Yabancı Para: BKısa Vadeli Yerel Para: BUlusal Uzun Vadeli: A+(tur)/Durağan GörünümDesteklenme: 4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847049BIST