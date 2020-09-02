***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Kredi Derecelendirmesi
02.09.2020 20:43
***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmiştir. Bunu takiben,1 Eylül 2020 tarihinde derecelendirme kuruluşu Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.'nun tüm derecelendirme notlarını teyit ederken, Uzun Vadeli Yerel Para not görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873038
BIST
18:051.084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,28
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.080
18:057,3936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0260
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,4107
En Düşük
7,3588
18:058,7492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0286
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7305
18:05461,01
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -5,66
|Açılış
|: 460,97
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
458,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|3,41
|810.586.756
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.608.142
|% 10,00
|
|FENER
|31,02
|689.859.411
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|1.004.437
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|731.854
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.646.507
|% -10,00
|
|OZBAL
|6,59
|156.456.304
|% -9,97
|
|DOGUB
|4,26
|101.508.619
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|809.450
|% -9,93
|
|SANFM
|6,13
|29.820.174
|% -8,37
|
|SISE
|6,16
|1.057.914.917
|% -0,65
|
|BJKAS
|3,41
|810.586.756
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,48
|752.420.474
|% 9,78
|
|GARAN
|6,85
|723.017.278
|% -0,58
|
|TSPOR
|5,53
|722.497.056
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,77
|445.599.002
|% 0,57
|
|BJKAS
|3,41
|810.586.756
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,48
|752.420.474
|% 9,78
|
|SISE
|6,16
|1.057.914.917
|% -0,65
|
|PETKM
|3,95
|675.392.482
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3884
|7,3936
|% 0,35
|
|Euro
|8,7366
|8,7492
|% -0,33
|
|Sterlin
|9,8176
|9,8668
|% -0,10
|
|Frank
|8,0659
|8,1145
|% 0,00
|
|Riyal
|1,9645
|1,9744
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|-30,03
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-5,95
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-32,00
|
|Tam
|3.054
|3.131
|-32,03
|
|Yarım
|1.476
|1.515
|-15,49
|
|Çeyrek
|740
|757
|-7,75
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,36
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|-0,18
|
|B. Petrol
|44,32
|44,32
|-1,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56SEKUR
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 8.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 430, 914 adet işlem
-
17:54ULUSE
Yüzde 4.61 oranında artışla 42.70 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 995 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, TTKOM, TCELL
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 27 kaybederek (% -0.03 ) 997
-
17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KUYAS, FRIGO, YONGA, BALAT, ALMAD, VAKKO, MEGAP, MEGAP, TEKTU, TKURU